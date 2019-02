Přeshraniční platby v eurech ze zemí mimo eurozónu budou od konce tohoto roku levnější. Poslanci Evropského parlamentu ve čtvrtek schválili návrh nařízení, které má ukončit diskriminaci uživatelů platebních služeb v zemích jako je Česko, Polsko či Chorvatsko, které dosud společnou evropskou měnu nepřijaly.

V rámci eurozóny se od roku 2002 uplatňují stejné poplatky na vnitrostátní platby v eurech jako na přeshraniční platby v eurech. Tyto poplatky jsou přitom poměrně nízké. Zhruba 150 milionů lidí ze členských zemí EU mimo eurozónu, tedy i z Česka, ovšem musí nyní platit za přeshraniční platby v eurech vysoké poplatky. Na základě ve čtvrtek schváleného nařízení budou však mít od poloviny prosince letošního roku stejné podmínky jako občané těch zemí, které eurem platí.

"Když posíláte peníze třeba z Kypru do Drážďan v rámci eurozóny přes celou Evropu, tak jsou poplatky téměř nulové, ale když je posíláte z Teplic do Drážďan, tak zaplatíte v průměru podle studie zhruba 200 až 250 korun. To v Evropské unii, která má vnitřní trh, nedává smysl," uvedl v rozhovoru poskytnutém český europoslanec Petr Ježek (za ANO), který byl v případě tohoto materiálu zpravodajem své parlamentní frakce.

Evropský parlament podle Ježka bojoval za to, aby se snížení poplatků týkalo i plateb z korunového účtu do eurozóny, ale také přeshraničních plateb mezi dvěma zeměmi, které nejsou členy eurozóny. Členské státy na to podle něj ale nepřistoupily. "V tom nařízení je ale zabudovaná klauzule o jeho revizi za tři roky, takže pak se možná můžeme vydat i tímto směrem," vyjádřil naději Ježek.

"Nyní poplatky za eurové platby pro země mimo eurozónu jsou prostě příliš vysoké," řekl také Luděk Niedermayer (TOP09), český europoslanec a místopředseda výboru ECON, ve kterém se návrh nařízení projednával. "Zejména pro malé plátce, malé živnostníky, podnikatele, kteří nyní často platí řádově stokoruny za tyto převody, to bude samozřejmě velká úleva," vysvětlil přínos schváleného nařízení.

Kromě přeshraničních plateb má nové nařízení zvýšit mimo jiné i transparentnost poplatků při platbě kartou v zahraničí. Banka by měla zákazníka SMS zprávou či e-mailem upozornit na s tím spojené poplatky, a spotřebitel by tak měl získat lepší možnost se rozhodnout, zda je pro něj výhodné platit kartou například v eurech či korunách. "Obecně se všichni shodují na tom, že ta větší transparentnost povede k tomu, že i ty poplatky v konkurenčním prostředí budou stále nižší," řekl europoslanec Ježek.