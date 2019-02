Skutečné jméno třetího agenta ruské vojenské rozvědky GRU, který byl zapojený do případu loňské otravy Sergeje Skripala a který vystupoval pod falešnou identitou Sergej Fedotov, je Denis Sergejev. Ve čtvrtek to na svém webu oznámila mezinárodní investigativní skupina Bellingcat.

Sergejev jako Fedotov na přelomu ledna a února 2014 navštívil Prahu, uvedl Bellingcat, který na objasnění identity Fedotova spolupracoval s ruským serverem The Insider a českým týdeníkem Respekt.

Dosud bylo známo, že útoku na Skripala se zúčastnili Alexandr Petrov, identifikovaný jako Alexandr Miškin, a Ruslan Boširov, který se podle britských médií ve skutečnosti jmenuje Anatolij Čepiga. Později média přišla s informací, že do akce byl zapojen ještě třetí agent GRU známý pod krycím jménem Fedotov.

Fedotov začal podle již dříve známých informací používat pas na toto jméno v roce 2010. Od té doby často cestoval po Evropě a Střední Asii.

Server Fontanka.ru dříve zveřejnil, že Fedotov současně s dalšími agenty zapojenými do loňské neúspěšné otravy bývalého důstojníka ruské rozvědky Skripala v anglickém Salisbury přijel v roce 2014 do Prahy. Bylo to ve stejné době, kdy se zde nacházel i Skripal. Ve chvíli důstojníkovy otravy v březnu 2018 Fedotov rovněž pobýval v Británii.

Fedotov v Praze pobýval s Miškinem; oba po osmi dnech odletěli zpět do Moskvy. The Insider a Bellingcat napsaly, že Fedotov navštívil v dubnu 2015 také Bulharsko. Stalo se tak ve stejnou dobu, kdy byl otráven místní obchodník se zbraněmi Emilijan Gebrev. Podobně jako Skripal i on útok přežil. V obou případech byla podle Bellingcat použita nervově paralytická látka typu novičok, která se v 70. a 80. letech minulého století vyráběla v tehdejším Sovětském svazu.