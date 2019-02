Přišel čas, aby evropští spojenci Spojených států vypověděli dohodu o íránském jaderném programu a aby stáli za Washingtonem, prohlásil v sobotu na mnichovské bezpečnostní konferenci americký viceprezident Mike Pence. Írán je podle něj největším státním sponzorem terorismu a představuje největší nebezpečí v regionu Blízkého východu.

"Íránský režim je otevřeným stoupencem dalšího holokaustu," uvedl Pence o hrozbě, kterou tamní režim podle něj představuje. Navíc podle Pence Teherán hledá zbraň, jak toho dosáhnout.

Proto je nutné se Íránu důrazně postavit. "Přišel čas, aby evropští spojenci přestali podkopávat americké sankce a stáli za námi a íránským lidem," prohlásil nezvykle tvrdě Pence.

Mezinárodní dohodu o íránském jaderném programu loni vypověděl americký prezident Donald Trump. Země Evropské unie se k tomuto kroku nepřipojily, protože podle nich nezlepší bezpečnostní situaci na Blízkém východě, a naopak se proti vůli USA snaží dohodu zachovat v platnosti.

Podle německé kancléřky Angely Merkelové mají Evropa i USA v Íránu stejný cíl, je ale třeba se ptát, jestli vypovězení dohody o íránském jaderném programu přispěje k větší bezpečnosti.

Merkelové se nelíbí, že USA na evropská auta hledí jako na ohrožení

Kancléřku Merkelovou děsí, že by evropská auta měla být Spojenými státy vnímána jako ohrožení jejich národní bezpečnosti.

"Jsme hrdí na naše auta a také bychom měli být," řekla Merkelová. "Pokud je to vnímáno jako bezpečnostní hrozba Spojenými státy, tak nás to děsí," podotkla v narážce na posudek tamního ministerstva obchodu, které podle ní k tomuto závěru dospělo.

Právě označení evropských aut za bezpečnostní hrozbu by Trumpovi umožnilo jednoduše na ně uvalit vysoká cla. Merkelová takový krok, který by měl výrazné dopady na německý export, v sobotu jasně odmítla i s poukazem na to, že německé automobilky velké množství svých aut vyrábějí také ve Spojených státech.

Nepřímo kritizovala i některé jednostranné kroky Trumpa v zahraniční a bezpečnostní politice. Zdůraznila, že země NATO by měly postupovat společně v otázkách vojenských misí i sankcí.

"Sankce je třeba dělat společně, k ničemu to nevede, když si je každý dělá sám," poznamenala zřejmě v narážce na sankce, které USA přijaly proti Rusku proti vůli části evropských zemí. Její poznámka o společném rozhodování zase nejspíš směřovala k Trumpově překvapivému oznámení o odchodu amerických vojáků ze Sýrie a možnosti, že USA stáhnou velkou část vojáků z Afghánistánu. Rozhodnutí učinil bez konzultací se spojenci.

Merkelová chce diskusi o odzbrojování

Vypovězení smlouvy o likvidaci raket krátkého a středního doletu (INF) kvůli jejímu porušování Ruskem je pro Evropu velmi špatnou zprávou, míní Merkelová. Uvedla, že by ráda znovu zahájila diskusi o odzbrojování, a to i s Čínou. Ve svém projevu se také jasně přihlásila k multilateralismu.

Merkelová připomněla, že po skončení studené války panovala v Evropě naděje, že se vztahy s Ruskem dlouhodobě zlepší, což se ale nestalo. Zvláště v posledních několika letech se podle ní výrazně zhoršily. Odsoudila anexi Krymu i ruské zapojení do bojů na východní Ukrajině. Německo a Francie se tamní situaci sice snaží řešit, "řešení je ale velmi daleko".

Šéfka německé vlády také řekla, že Rusko léta porušovalo smlouvu INF, jejímž cílem byla primárně bezpečnost Evropy. Proto je nadcházející konec smlouvy po rozhodnutí USA zahájit půlroční proces odstoupení od dohody velmi špatnou zprávu pro kontinent. Krok Washingtonu má ale za pochopitelný.

Změna vztahu s Ruskem i další hrozby podle ní ukazují, jak potřebná je i dnes Severoatlantická aliance. "Potřebujeme NATO jako stabilizační kotvu v bouřlivých dobách," poznamenala.

Zopakovala také německý cíl do roku 2024 zvýšit výdaje na obranu na 1,5 procenta hrubého domácího produktu. Zároveň ale poznamenala, že nejde jen o posilování výdajů na obranu. Zásadní pro bezpečnost je podle ní také navýšení rozvojové pomoci.

Na rychlejší zvyšování obranných výdajů tlačí především USA.

Spojenci NATO pokročili ve výdajích na obranu

Pence ocenil navyšování rozpočtů na obranu v rámci NATO. Jde o mimořádný pokrok, míní. Zároveň ale poznamenal, že řada spojenců ještě musí dělat více. Členy Severoatlantické aliance v projevu také varoval před nákupy zbraní na Východě.

"Viděli jsme mimořádný pokrok," uvedl Pence s tím, že se počet členských zemí, které dávají na obranu přes dvě procenta hrubého domácího produktu, za poslední dva roky zdvojnásobil. Politik, který pokrok přičítá velkému tlaku prezidenta Trumpa, očekává, že se tímto směrem vydají i ostatní.

Spojencům ze Severoatlantické aliance v asi půlhodinovém projevu dal i další doporučení. Neměli by podle něj nakupovat zbraně na Východě nebo spolupracovat s čínskou telekomunikační firmou Huawei, která je podle něj bezpečnostním rizikem.

Vysoce postavený hodnostář čínské vládnoucí strany na mnichovské bezpečnostní konferenci Huawei bránil a odmítl americké obavy, že by telekomunikační gigant mohl tajně shromažďovat údaje a předávat je Pekingu.

Člen politbyra komunistické strany Jang Ťie-čch' vyzval Evropany, aby ignorovali Washington.

Jang účastníkům mnichovské bezpečnostní konference řekl, že Evropané sami "vědí, kde leží jejich vlastní zájmy, a tak se zdržte poučování". Obvinil Spojené státy, že v této věci prosazují své vlastní zájmy.

"Čínské právo nevyžaduje, aby společnosti instalovaly zadní vrátka či shromažďovaly zpravodajské informace," ujistil. "Huawei jako společnost velmi úzce spolupracuje s evropskými zeměmi," dodal.

"Evropané velmi dobře vědí, kudy vede moudrá cesta, aby pokročili dál," usoudil.

Jang dal rovněž najevo, že Čína nemá zájem připojit se k nějaké širší verzi smlouvy o zákazu raket středního a krátkého doletu (INF) z roku 1987. Tu tento měsíc vypověděly nejprve Spojené státy, podle nichž ji Rusko porušovalo, a vzápětí i Rusko, rezolutně odmítající americká obvinění.

Washington se k odstoupení od smlouvy rozhodl i kvůli Číně, na kterou se tato smlouva z dob studené války nevztahuje.

Jang řekl, že smlouva INF by měla zůstat zachována, ale "Čína rozvíjí své vojenské schopnosti v přísném souladu s potřebami své obrany a nikoho neohrožuje, a proto se stavíme proti tomu, aby se smlouva INF stala vícestrannou".

Experti odhadují, že většina čínských jaderných hlavic je instalována právě na raketách, které smlouva INF zakazuje.

Pence ocenil také všechny partnery, kteří se tvrdě staví proti stavbě plynovodu Nord Stream 2, který spojí Rusko přímo s Německem po dně Baltského moře. Stavbu naopak obhajovala Merkelová, podle níž Evropa i za studené války dovážela velké množství ruského plynu. Neví přitom, proč by dnes situace měla být o tolik horší, aby nebylo možné říct, že Rusko v tomto ohledu zůstává partnerem.

Merkelová v souvislosti s Nord Streamem 2 poznamenala, že jí i nadále záleží na tom, aby Ukrajina zůstala tranzitní zemí pro ruský plyn.

Maduro musí skončit, prohlásil Pence

Nicolás Maduro je diktátor a musí jít, uvedl Pence. Všechny země světa by podle něj za jediného legitimního prezidenta Venezuely měly uznat vůdce tamní opozice Juana Guaidóa.

Pence ocenil, že šéfa venezuelského parlamentu, který se prohlásil prozatímním prezidentem, už v této funkci uznalo přes 50 zemí světa. "Je načase, aby se k tomu přihlásil i zbytek světa," uvedl americký viceprezident, který konkrétně vybídl Evropskou unii, aby tak učinila. Guaidóa sice uznala řada evropských států, ale nikoliv osmadvacítka jako taková.

Maduro, který je podle USA zodpovědný za současnou neutěšenou situaci v jihoamerické zemi, podle Pence musí ve funkci skončit.

Ve Venezuele se v lednu vyhrotila ústavní krize, když parlament neuznal nový prezidentský mandát Madura kvůli neregulérním volbám a Guaidó složil během protimadurovských demonstrací přísahu jako prozatímní prezident.