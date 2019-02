Pobočka dánského finančního ústavu Danske Bank zapojená do praní špinavých peněz musí ukončit své obchodní aktivity v Estonsku. V úterý to oznámil estonský regulátor finančního sektoru. Největší dánská banka musí do osmi měsíců přenést své úvěrové smlouvy na jiné banky nebo oprávněné právnické osoby působící v Estonsku. Danske Bank je zapletena do skandálu týkajícího se praní špinavých peněz pocházejících z Ruska a zemí bývalého Sovětského svazu.

Banka uvedla, že požadavek estonského úřadu přijímá. Nezávisle na něm se Danske Bank rozhodla ukončit zbylé obchodní aktivity v ostatních dvou pobaltských státech Litvě a Lotyšsku a odejde i z Ruska. V budoucnu se chce soustředit na svůj hlavní trh ve Skandinávii.

Banka se sídlem v Kodani loni v září připustila, že v letech 2007 až 2015 provedla transakce ve výši 200 miliard dolarů (4,5 bilionu Kč), které mohly napomáhat k legalizaci výnosů z trestné činnosti. Agentura AP uvedla, že některé převody zadali i členové rodiny ruského prezidenta Vladimira Putina.

Loni bylo v Estonsku v souvislosti se skandálem zatčeno deset bývalých zaměstnanců estonské pobočky Danske Bank. Podezřelé transakce vyšetřují úřady v Dánsku, Estonsku, Británii i ve Spojených státech.

Podle šéfa estonského úřadu pro finanční regulaci Kilvara Kesslera docházelo "v průběhu let k vážnému a rozsáhlému porušování pravidel" ze strany Danske Bank. To "vážně ohrozilo transparentnost, důvěryhodnost a pověst estonského finančního trhu," uvedl v prohlášení.

Uzavření estonské pobočky Danske Bank nebude mít na estonskou ekonomiku výrazný dopad, napsala agentura DPA. Důvodem je, že finanční ústav už před několika lety přestal poskytovat služby jak estonským soukromým klientům, tak firmám.