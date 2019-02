Zatímco návštěva prezidenta Miloše Zemana v Bílém domě vypadá stále nepravděpodobněji, premiéra Andreje Babiše (ANO) čeká schůzka s americkým prezidentem Donaldem Trumpem už 7. března. Trump Babiše oficiálně pozval, aby tím zdůraznil "silný bilaterální vztah" mezi Spojenými státy a Českem, napsal na Twitteru americký velvyslanec v Praze Stephen King.

Jak HN informovaly už minulý měsíc, českým politikům otevřel dveře do Washingtonu především tvrdý postup českého Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vůči čínské firmě Huawei. Podle několika diplomatických zdrojů vyvolalo předvánoční varování NÚKIB zájem americké vlády. Ta nyní ve světě hledá spojence právě ve sporu o čínskou firmu, kterou Washington označuje za nástroj čínské špionáže. Česko už na základě varování NÚKIB vyřadilo Huawei z tendru na vybudování daňového portálu za půl miliardy korun.

I’m pleased to report that President Trump has extended an official invitation to Prime Minister @AndrejBabis to visit Washington on March 7 as a symbol of our strong bilateral relationship. A White House announcement is forthcoming soon. @strakovka