Analýza uveřejněná v odborném časopise Biological Conservation, podle níž za 100 let zmizí ze světa veškerý hmyz, má ambiciózní závěry založené na děravých výzkumných metodách. Taková kritika zaznívá od řady významných světových odborníků na hmyz.

Autoři zmiňované analýzy Francisco Sánchez-Bayo a Kris A.G. Wyckhuys z univerzity v Sydney, respektive v Pekingu, při svém výzkumu vycházeli ze 73 vědeckých studií, které se věnují úbytku hmyzu. Z nich pak čerpali data, na jejichž základě dvojice vědců spočítala, že každoročně zmizí 2,5 procenta hmyzu. Při této rychlosti to podle nich znamená, že do 100 let hmyz vyhyne úplně.

"Autoři přikládají velký význam lokálním případům vymírání hmyzu, které pak používají jako prostředek k získání závěrů o jeho globálním vymírání," cílí na adresu dvojice autorů jedna z kritik. Podobné stanovisko uvádějí i sami autoři v jedné z úvodních pasáží své analýzy, kde například upozorňují, že se dostatečně nevěnují hmyzu v tropických oblastech, protože tam o jeho populaci existuje jen málo dat. Celosvětově tak - ani podle samotných autorů - nelze závěry studie uplatnit. Byť v médiích byl právě globální rozměr výrazně akcentován.

K objektivním závěrům nemohli navíc autoři dojít ani při studování rozmanitosti hmyzu v oblastech, kde potřebná data k dispozici jsou. Vybírali si je jen z omezené databáze odborných zdrojů. Navíc porovnávali pouze ta data, která se zabývala úbytkem hmyzí populace.