Čínskému vědci Che Ťien-kchuejovi, který uvedl, že upravil DNA lidských embryí, z nichž se poté měly narodit děti imunní proti HIV, se možná podařilo vylepšit také jejich paměť a kognitivní schopnosti. Dvojčata Nana a Lulu, která se již narodila, by podle vědců mohla být inteligentnější a úspěšnější ve škole. Informoval o tom server Futurism.com.

Gen CCR5, který vědec Che Ťien-kchuej u embryí upravil, souvisí s citlivostí na HIV. Virus ho potřebuje k tomu, aby mohl vniknout do lidské krve. Při pokusech s laboratorními myšmi tento gen ale také ovlivňuje kognitivní funkce. Má tedy pravděpodobně vliv na paměť, koncentraci či rychlost myšlení.

Podle MIT Technology Review by to mohlo znamenat, že se čínskému vědci podařilo vytvořit "vylepšené lidi". Přestože neexistují žádné důkazy o tom, že by to bylo cílem Che Ťien-kchueje, podle MIT Review o této funkci genu věděl. Studie vědců z Kalifornské univerzity Alcino J. Silvy a jeho kolegy Miou Zhoua o tom, že odstranění zmíněného genu u myší výrazně zlepšuje jejich paměť, vyšla již v roce 2016.