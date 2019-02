Předloni a loni se konala konference příznivců placaté Země v americké Severní Karolíně a v Coloradu a zúčastnili se jí také vědci, kteří s touto teorií nesouhlasí, aby zjistili, proč lidé konspiracím věří. Zdá se, že počty zastánců teorie toho, že je Země placatá, rostou a někteří vědci z toho viní YouTube, jak uvedl The Guardian.

Podle loňského průzkumu, který zveřejnila společnost pro veřejné mínění YouGov, jen dvě třetiny mladých Američanů od 18 do 24 let věří tomu, že je Země kulatá. Mezi všemi věkovými kategoriemi bylo toto číslo vyšší, celkem 84 procent. Dvě procenta Američanů jsou pak přesvědčena, že je Země placatá, v nejmladší skupině je to dvojnásobek. Ostatní mají pochyby. Společnost placaté Země má na Twitteru bezmála 75 tisíc sledujících, facebookovou stránku pak sleduje na 200 tisíc lidí.

Ashley Landrumová z texaské technické univerzity, která vedla výzkum, na základě rozhovorů s účastníky konference došla k závěru, že příčinou toho, proč lidé věří této teorii, je sledování konspiračních videí na YouTube.

Z třiceti oslovených 29 odpovědělo, že ještě před dvěma lety si mysleli, že je Země kulatá, po zhlédnutí videí ale změnili názor. Jediný člověk, který neodpověděl stejně, byl muž, který na konferenci dorazil se svými dvěma dětmi. Ty video viděly a o tvaru Země ho poté přesvědčily.