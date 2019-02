V noci z pondělí na úterý zneuctil neznámý pachatel 96 hrobů na židovském hřbitově ve francouzské obci Quatzenheim nedaleko Štrasburku. Na hroby nakreslil hákové kříže a urážlivé nápisy v němčině. Ihned se zvedla vlna nevole a v Paříži se navečer sešly tisíce lidí, aby protestovaly proti antisemitismu. Ve čtvrtek pak francouzský prezident Emmanuel Macron prohlásil, že nenávist proti Židům se dostala na nejvyšší úroveň od konce druhé světové války.

V posledních týdnech přibývají nejen případy počmáraných židovských domů, obchodů a právě i hrobů, ale také verbální útoky na významné členy této menšiny – terčem nadávek se během demonstrace takzvaných žlutých vest stal i konzervativní filozof Alain Finkielkraut. Podle The New York Times tento myslitel často kritizuje antisemitismus bující v muslimských předměstích a multikulturalismus kvůli imigrantům, kteří nerespektují tradiční francouzské hodnoty. The Washington Post tvrdí, že muž, který Finkielkrauta urážel výroky "špinavý Žide", "fašisto", "táhni zpátky do Tel Avivu", "Francie je naše" a další expresivními výrazy, je právě salafistou, tedy islámským fundamentalistou.