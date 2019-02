Americký prezident Donald Trump potvrdil, že odloží uvalování nových cel na čínské zboží. Během víkendu totiž bylo dosaženo podstatného pokroku v jednáních o vzájemném obchodu, napsal šéf Bílého domu v neděli večer na Twitteru. Potvrdil také, že v případě dalšího pokroku se chystá sejít s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem ve svém floridském letovisku Mar-a-Lago.

"S potěšením oznamuji, že Spojené státy učinily podstatný pokrok v obchodních jednáních s Čínou o důležitých strukturálních tématech včetně ochrany duševního vlastnictví, převodu technologií, zemědělství, služeb, měny a mnoha dalších témat," napsal Trump.

"V důsledku těchto velmi produktivních rozhovorů odložím navyšování cel z americké strany, dosud plánované na 1. března," dodal americký prezident.

....productive talks, I will be delaying the U.S. increase in tariffs now scheduled for March 1. Assuming both sides make additional progress, we will be planning a Summit for President Xi and myself, at Mar-a-Lago, to conclude an agreement. A very good weekend for U.S. & China!