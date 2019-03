Nejbohatší člověk světa a majitel internetového obchodu Amazon.com Jeff Bezos měl v prestižním privátním klubu absolventů Yaleovy univerzity řeč o budoucnosti komerčních lidských výprav do vesmíru.

Prohlásil, že ještě v tomto roce pošle v raketoplánu New Shepard první cestující na oběžnou dráhu. Vizionářsky pak snil o nové civilizaci, ve které by vzkvétali vesmírní Mozartové a Einsteinové.

Bezos spoléhá na úspěch další své společnosti Blue Origin, do které podle serveru Business Insider pumpuje ročně až miliardu dolarů, tedy téměř 23 miliard korun. Tohoto výrobce letecké techniky a poskytovatele letů do vesmíru považuje miliardář za svůj nejdůležitější pracovní projekt. Proto v proslovu poděkoval i zákazníkům Amazonu, bez kterých by mohl futuristickou firmu jen těžko financovat takto velkými sumami. "Vždy, když si koupíte boty, pomáháte mi podporovat Blue Origin. Děkuji, velice si toho vážím," řekl.

Vesmírný Mark Zuckerberg

Dříve musel Bezos nosit objednávky na poštu sám, nyní už má 600 tisíc zaměstnanců, kteří plní přání milionům zákazníků.

Šéf Amazonu vysvětlil, jak je možné, že se z jeho malého byznysu sídlícího v garáži stal celosvětový kolos, který zasahuje do prakticky všech hospodářských odvětví. Bezos vděčí především tomu, že celá infrastruktura, kterou používá, byla v dobách jeho začátků už postavená a funkční. Nemusel stavět telekomunikační sítě ani provozovat poštovní služby. Vše již existovalo, nejen ve Spojených státech, ale i v dalších zemích, kam postupně expandoval.

Ještě zářnějším příkladem je Mark Zuckerberg a jeho sociální síť Facebook, kterou založil ve svém pokoji na univerzitní koleji. Nyní má více než dvě miliardy uživatelů a i přes nedávné skandály se nezdá, že by zájem lidí o psaní statusů a "lajkování" příspěvků

ochabl.

Dá se těmito úspěchy inspirovat i ve vesmírném průmyslu? Podle Bezose je nemožné, aby se totéž opakovalo i v tomto relativně novém odvětví.

Investice do výzkumu a výstavby infrastruktury kosmického průmyslu jsou příliš vysoké, není proto pravděpodobné, že by se Zuckerbergův scénář opakoval. "Nečekejme dalšího zázračného mladíka, který ve svém kumbálu vytvoří něco zásadního pro vesmírný průmysl," prohlásil Bezos.