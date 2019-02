Kdyby se německý politik Manfred Weber stal novým předsedou Evropské komise, prosazoval by, aby si Česko mohlo do budoucna samo rozhodnout, jestli bude přijímat žadatele o azyl nebo ne. "Nemyslím si, že je možné dohodnout se na tom, aby kvóty na přijímání uprchlíků byly povinné," řekl Weber na návštěvě v Praze. Do Česka přijel v rámci kampaně před květnovými volbami do Evropského parlamentu. Weber, člen bavorské konzervativní strany CSU, je v nich kandidátem Evropské lidové strany (EPP) na post nového šéfa Evropské komise. EPP je nejsilnější evropskou politickou stranou. V rámci Česka do ní patří KDU-ČSL a TOP 09.

Podle Webera by si měla každá země EU sama určit, jakými způsoby se do boje proti migrační krizi zapojí. Může jít například o podporu státům, odkud migranti do Evropy přicházejí, nebo o podíl na snaze posílit kontrolu vnějších evropských hranic.

Weber se tak vyslovil proti návrhu, který před několika lety předložila současná Evropská komise v čele s Jeanem-Claudem Junckerem. Ta chtěla, aby státy EU musely povinně přijmout část uprchlíků z členské země unie, do které by případně přišel nečekaně vysoký počet žadatelů o azyl. Kvóty by tedy platily jen pro mimořádné případy.