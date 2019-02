Premiér Andrej Babiš (ANO) je alergický na to, když jdou dotace z evropských fondů jinam než na výstavbu infrastruktury, hlavně dálnic a silnic. "My potřebujeme dostat peníze do investic, aby se to neztratilo na nějakých rekvalifikacích," prohlásil loni po zveřejnění návrhu Evropské komise na podobu příštího víceletého evropského rozpočtu. Komise ale s Babišovým požadavkem nesouhlasí. Česko by podle ní mělo investovat do jiných priorit.

Komisaři ve středu zveřejnili návrh toho, kam by v Česku měly do budoucna peníze z evropských fondů jít. Miliardy nechce posílat na stavbu dálnic, ale na dvě základní priority: jednou je snaha o modernizaci české ekonomiky, například prostřednictvím velkých investic do vědy a výzkumu a jejich propojení s výrobou. To má Česku pomoci, aby se z pozice pověstné "montovny" posunulo směrem k nejrozvinutějším zemím v Evropské unii.

"Česko zaostává, co se týče podílu inovativních společností, které jsou klíčovými tahouny konkurenceschopnosti," konstatuje komise. "Vysokou prioritu" tak podle ní musí mít investice do výzkumu a vývoje a do zapojení nových technologií do ekonomiky. Především české malé a střední podniky podle ní citelně zaostávají.

Dnes české firmy často slouží jen jako subdodavatelé především pro německé společnosti. A teprve ty pak finalizují koncový výrobek, který následně prodávají s velkou marží. I kvůli tomu jsou české mzdy mnohem nižší než německé.