Evropská lidová strana (EPP) v pondělí zahájila proceduru, na jejímž konci by mohla být maďarská strana Fidesz premiéra Viktora Orbána vyloučena z jejích řad. Informovala o tom agentura AFP. Podle agentury DPA se o vyloučení Fideszu bude hlasovat poté, co o to požádalo nejméně devět členů EPP z osmi členských zemí Evropské unie, a byla tak splněna podmínka potřebná pro vyvolání hlasování.

Maďarský premiér Viktor Orbán se v posledních týdnech dostal do ostrého sporu s některými členy EPP kvůli kampani své vlády, která spojuje předsedu Evropské komise Jeana-Clauda Junckera a amerického miliardáře a filantropa maďarského původu George Sorose s podporou migrace a s oslabováním ochrany hranic. Evropská komise minulý týden zveřejnila rozbor jednotlivých bodů kampaně, které označila za "výmysly".

Návrh na vyloučení Fideszu z řad EPP podalo dokonce více členů, než bylo potřeba. Ve stanovách strany, jejímiž členy jsou z Česka KDU-ČSL a TOP09, stojí, že o vyloučení či pozastavení členství se může hlasovat, pokud žádost podá sedm stran z pěti zemí EU. Podle DPA ji podalo devět stran z osmi států.

Jaký bude další osud Fideszu by se mělo ukázat 20. března na shromáždění EPP. Podle zdroje agentury DPA chce předsednictvo evropských lidovců právě na tomto setkání rozhodnout, zda maďarská vládní strana bude muset EPP opustit či bude moci zůstat.

Orbán v rozhovoru poskytnutém německému listu Welt am Sonntag a zveřejněném v neděli označil své odpůrce z řad politiků EPP za "užitečné idioty". Snaha vyloučit jeho stranu Fidesz nahrává podle něj před květnovými volbami do europarlamentu jen levici.

