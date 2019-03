Premiér Andrej Babiš (ANO) tvrdí, že v Bruselu zažehnal hrozbu schválení povinných kvót na přijímání uprchlíků. Země jako Nizozemsko to ale vidí jinak a kvóty podle nich rozhodně mrtvé nejsou: "Nizozemsko nemůže podpořit takovou dohodu, která by obsahovala možnost, že některé země unie uprchlíky vůbec nemusí přijímat," říká v rozhovoru pro HN nizozemský ministr zahraničí Stef Blok, který ve středu přijel do Prahy, aby se sešel se svým českým protějškem Tomášem Petříčkem (ČSSD).

HN: Nizozemci mluví o zvýšeném zájmu cizích firem, které se chtějí kvůli brexitu přestěhovat z Velké Británie do Nizozemska. O jak vysoké počty společností jde?

Především bych chtěl zdůraznit, že na brexitu proděláme všichni a moji zemi zasáhne obzvláště tvrdě. Je ale pravda, že kvůli britskému rozhodnutí odejít registrujeme zvýšený zájem firem o přesun do Nizozemska. Loni vláda pomohla s přestěhováním 42 společnostem. Momentálně je v kontaktu s našimi úřady dalších 250 firem. Jde většinou o firmy podnikající ve zdravotnictví, finančních službách, logistice a módě.

HN: Nizozemsko v Evropské unii tradičně patřilo mezi největší britské spojence. Od referenda ve Spojeném království ale jasně odmítá výzvy Londýna, aby se v obchodě mezi Británií a unií nic nezměnilo navzdory tomu, že chce Spojené království vystoupit i z jednotného evropského trhu. Proč Nizozemsko není ohledně podmínek britského odchodu z EU ochotno ke kompromisům?

Nizozemsko a Británie jsou a zůstanou blízkými partnery. Ale Nizozemsko udělalo jasné rozhodnutí, že jeho budoucnost je uvnitř Evropské unie. Ta je naprosto klíčová pro stabilitu, prosperitu i naši roli ve světě. Rozhodně ji nepodkopeme v zájmu lepší dohody se Spojeným královstvím. Přejeme si, aby budoucí vztah mezi EU a Británií byl co nejambicióznější. Jenže jsou to britské kroky, tedy jejich rozhodnutí opustit jednotný trh a celní unii, kvůli kterým je přetrvání současného stavu, kdy je obchodní výměna zcela bez překážek, nemožné.

HN: Poučila se EU z faktu, že se jeden z jejích členů rozhodl odejít?

Podle mě je nejdůležitějším poučením, jež se teď nabízí, nejistota, které teď čelí Británie. Ukazuje to, že členství v EU je nejlepší zárukou prosperity a stability. Samozřejmě bychom měli pokračovat v jejích reformách, aby fungovala lépe.