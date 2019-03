Severní Korea obnovila část střelnice Sohe, kterou v minulosti využívala k testům raket dlouhého doletu a kterou loni v létě začala likvidovat.

Vyplývá to z nejnovějších satelitních snímků, na něž se podle zahraničních médií odvolávají jihokorejští experti. Snímky byly pořízeny jen dva dny po druhém summitu mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a severokorejským vůdcem Kim Čong-unem, který se minulý týden konal v Hanoji.

Satellite images appear to show that North Korea has begun rebuilding a part of a long-range missile test facility, analysts say https://t.co/MsQnpJFqaU pic.twitter.com/EbO8UofV6e