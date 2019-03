Itálie se chystá do konce března podepsat předběžnou smlouvu o zapojení do čínské iniciativy takzvané Nové hedvábné stezky. Stala by se tak první zemí ze skupiny G7, která se projektu zúčastní, napsal server britského listu Financial Times (FT). Záměry Říma už kritizovaly Spojené státy.

Jak uvedl náměstek ministra pro hospodářský rozvoj Michele Geraci, jednání není u konce, ale je možné, že bude uzavřeno do konce března, kdy má Itálii navštívit čínský prezident Si Ťin-pching.

Projektem Nové hedvábné stezky, která je známá také pod označením Iniciativa pásu a stezky, se Peking snaží zlepšit vzájemný obchod a zvýšit objem investic s většinou zemí Asie i dalších světadílů. Projekt má Asii, Evropu a Afriku propojit pomocí sítě železnic, přístavů a další infrastruktury. Inspirací projektu je starověká a středověká trasa, která vedla z východní Asie přes střední Asii do Středomoří.

Kromě podpory obchodu a investic je dalším cílem Pekingu podpořit výměnu v oblastech, jako je věda, technologie, kultura a vzdělávání.

Na kroky italské vlády už reagoval Bílý dům, podle něhož snaha Říma Itálii zřejmě ekonomicky nepomůže, naopak by mohla významně poškodit mezinárodní image země. "Iniciativu pásu a stezky považujeme za iniciativu Číny a pro Čínu," uvedl mluvčí americké Národní bezpečnostní rady (NSC) Garrett Marquis.

Čínský prezident Si Ťin-pching má do Říma přijet 22. března. Ve funkci prezidenta navštíví Itálii poprvé.

O čínském projektu Hedvábné stezky a hospodářské spolupráci jednala loni v listopadu v Pekingu i česká delegace v rámci návštěvy prezidenta Miloše Zemana. Ten přijal pozvání svého čínského protějšku na summit o Nové hedvábné stezce, který se uskuteční letos v dubnu.