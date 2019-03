Čínská telekomunikační společnost Huawei zažalovala vládu Spojených států, která loni zakázala federálním agenturám používat její výrobky. Spojené státy přijaly zákon, kterým označily Huawei za bezpečnostní riziko, a omezily tak přístup firmy na americký trh. K podobnému postupu vůči čínské firmě se snaží Washington přesvědčit i své spojence, informovala agentura AP.

Firma Huawei oznámila, že podala žalobu u federálního soudu v Texasu, podle které je část zákona, jenž loni v srpnu podepsal americký prezident Donald Trump, protiústavní. Zákonem známým pod zkratkou NDAA Washington zakázal kvůli bezpečnostním rizikům používat vybavení firem Huawei a ZTE ve vládních úřadech.

"Americký Kongres opakovaně nedokázal předložit žádný důkaz, který by podložil jeho omezení výrobků firmy Huawei. Jsme nuceni učinit tento právní krok jako poslední možné řešení," uvedl šéf komunikační firmy Kuo Pching. "Tento zákaz je nejen nezákonný, ale brání také firmě Huawei v rovné soutěži, a v konečném důsledku tak poškozuje americké spotřebitele. Těšíme se na rozhodnutí soudu a věříme, že bude ku prospěchu Huaweie i amerického lidu," dodal.

Na tiskové konferenci v Šen-čenu Kuo Pching rovněž Spojené státy obvinil, že při kybernetickém útoku na jeho servery získali firemní e-maily.

Telekomunikační gigant Huawei dlouhodobě odmítá obvinění ze strany USA, že její zařízení čínská vláda využívá ke špionáži. Společnost se také snaží bojovat proti snaze USA přesvědčit spojence, aby vyloučili Huawei z budování sítě nové generace 5G, poznamenala agentura AP.

Před používáním softwaru i hardwaru společnosti Huawei v prosinci varoval i český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Na začátku února firma Huawei adresovala především NÚKIB, ale i vládě dopis, v němž požadovala upravit nebo zrušit varování před svými technologiemi. Společnost oznámila, že je připravena bránit se u soudů i prostřednictvím mezinárodní arbitráže.

List The New York Times ve středu napsal, že české stanovisko k čínským společnostem Huawei a ZTE mohlo přispět k pozvání Andreje Babiše do Washingtonu. Babiš se ve čtvrtek večer setká v Bílém domě s prezidentem Donaldem Trumpem.