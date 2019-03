Americká společnost Tesla hodlá přejít na online prodej, aby ušetřila. Pronajímatelé jí to ale nechtějí usnadnit a nepočítají s předčasným ukončením nájemních smluv. Napsal to server listu The Wall Street Journal (WSJ). Tesla má kvůli nájemním smlouvám v příštích letech zaplatit 1,6 miliardy dolarů (36,5 miliardy korun), z toho asi 1,1 miliardy USD do roku 2023.

Jaké ze 106 pronajatých obchodů a galerií ve 26 státech Tesla plánuje uzavřít, je nejasné a žádné informace nemají ani mnozí majitelé nákupních center. Některé kamenné prodejny Tesly mají zůstat otevřeny a posloužit jako galerie nebo informační centra.

Tesla má některé nevypověditelné smlouvy o pronájmu a jakékoli úsilí firmy o jejich ukončení by mohlo vést k právním bitvám. Něco podobného se nedávno stalo kavárenskému řetězci Starbucks a také prodejci oděvů a obuvi Kenneth Cole Productions, upozorňuje WSJ.

Nájemníci obecně nemohou rušit pronájmy bez postihu a pronájem obchodů obvykle trvá pět až deset let. "Podstatné je, že jde o zakázku," upozornil generální ředitel společnosti Federal Realty Investment Trust Don Wood. Naznačil, že pronajímatelé budou trvat na tom, aby Tesla splnila své závazky. Federal Realty pronajímá Tesle prostory ve dvou nákupních centrech.

V současné době má Tesla po celém světě 378 prodejen a servisních center.

Šéf Tesly Elon Musk na začátku března upozornil, že firma bude v tomto čtvrtletí navzdory úsporným opatřením ztrátová. V loňském čtvrtém čtvrtletí jí klesl čistý zisk na 139,5 milionu dolarů z 311,5 milionu dolarů v předchozích třech měsících. Už v lednu Tesla oznámila, že hodlá zrušit 3150 pracovních míst, což odpovídá zhruba sedmi procentům její pracovní síly.