Pracovník velvyslanectví Spojených států v Moskvě se v sobotu na mezinárodním letišti Šeremeťjevo pokusil pronést v zavazadle minu bez nálože. Oznámila to agentura TASS s odkazem na prohlášení ruského ministerstva zahraničí. Předmět byl odhalen při kontrolní rentgenové prohlídce zavazadla při vstupu do letištního terminálu. Podle agentury RIA Novosti to byla trofej do soukromé sbírky.

RIA Novosti uvedla, že zadrženým byl Američan "s bezprostřední vazbou na ozbrojené síly USA". Jeho jméno ani funkce oznámeny nebyly. Přivolaní pyrotechnici podle tisku potvrdili, že jde o minometnou minu bez nálože, ale s roznětkou. Uvnitř zbraně byly zjištěny zbytky trhaviny. Pracovník ambasády podle TASS po zabavení předmětu odletěl do New Yorku.

Ruská diplomacie incident označila za "vědomou provokaci". V prohlášení ruského ministerstva se uvádí, že vzhledem k mimořádné pozornosti, kterou v samotných USA po teroristických útocích z roku 2001 věnují bezpečnosti letecké dopravy, "muž musel vědět, že mina v zavazadle je velmi vážná věc. Znamená to, že se ke svému činu odhodlal vědomě," konstatuje se v prohlášení.

RIA Novosti napsala, že mina, kterou si Američan vezl domů po skončení služební cesty do Moskvy, měla obohatit jeho soukromou sbírku. Protože svůj let zmeškal, pomohli mu prý pracovníci letiště zajistit si náhradní letenku. O případu bylo informováno americké velvyslanectví. "Doufáme, že chování svého zaměstnance vysvětlí," konstatovalo ruské ministerstvo.

