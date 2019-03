Letadlo etiopské letecké společnosti se v neděli zřítilo na trase z Addis Abeby do Nairobi. Na palubě bylo podle mluvčího Ethiopian Airlines 149 pasažérů a osmičlenná posádka. Úřad etiopského premiéra oznámil, že si nehoda vyžádala lidské životy. Později na twitteru vyjádřil soustrast rodinám obětí. Letadlo havarovalo v blízkosti Addis Abeby a v chodu je záchranná operace. Zatím nejsou zprávy o přeživších.

"Úřad předsedy vlády chce jménem vlády a etiopského lidu vyjádřit nejhlubší soustrast rodinám, které ztratily své blízké, kteří byli dnes ráno v letadle Boeing 737 společnosti Ethiopian Airlines při pravidelném letu do Nairobi," stojí v twitterové zprávě.

