Britská premiérka Theresa Mayová se doslova do poslední chvíle snaží zachránit svou dohodu s Evropskou unií o podobě brexitu. V pondělí večer odletěla do francouzského Štrasburku na mimořádnou schůzku s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem. Podle svých spolupracovníků doufá v dohodu s Junckerem, která by britské poslance přesvědčila, aby v úterý v parlamentu podpořili její smlouvu s EU o tom, za jakých podmínek nastane brexit.

Mayová chce od zástupců EU získat právně závazné ujištění ohledně takzvané pojistky pro Irsko, tedy nejspornější části dohody o brexitu. Právě kvůli ní nechtějí britští poslanci smlouvu schválit. Vadí jim hlavně možnost, že by mohla Británie za určitých okolností zůstat i po brexitu členem evropské celní unie. A to v tom případě, že by se s unií nebyla schopná domluvit na definitivní dohodě o volném obchodu.

Mayová poslance stále přesvědčuje, aby ji v úterním hlasování podpořili, a tím ukončili prudké hádky o podobu brexitu, které Spojené království prožívá prakticky už od referenda o vystoupení z Evropské unie z června 2016. "Budeme se dohadovat další měsíce a roky," varovala Mayová před odmítnutím své dohody. "Pokud budeme takto pokračovat, z EU možná nakonec neodejdeme nikdy," dodala.