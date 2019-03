Nový evropský akt o kybernetické bezpečnosti v úterý prošel jednou z posledních zkoušek, když jej drtivou většinou hlasů definitivně schválil Evropský parlament. Opatření počítá s výrazným posílením Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) a také s vytvořením celoevropského certifikačního rámce, který by uživatelům umožnil snadno určit, jaké produkty a služby jsou po kybernetické stránce bezpečné.

Nový akt o kyberbezpečnosti navrhla Evropská komise v září 2017 a úterní hlasování v EP již potvrdilo jeho znění dohodnuté v rozhovorech mezi unijními orgány a členskými zeměmi. Proti finální verzi se postavilo jen 44 ze 666 hlasujících europoslanců. Nyní návrh čeká už jen na potvrzení ze strany představitelů členských zemí.

Opatření by přineslo dvě významné novinky. Tou první je rozšíření prostředků a pravomocí unijní agentury ENISA. Ta měla předminulý rok 84 zaměstnanců a rozpočet 11,2 milionu eur (skoro 290 milionů korun). Po schválení nového aktu by počet pracovníků narostl na 125 a finanční dotace by se postupně zvyšovala až na hodnotu 23 milionů eur ročně.

Druhou významnou iniciativou je vytvoření certifikačního rámce. Ten by se měl týkat miliardy zařízení důležité infrastruktury, třeba v rámci energetických či dopravních sítí, ale také výrobků pro spotřebitele. Účast v tomto systému by nicméně byla dobrovolná, pokud to jinak nestanoví evropský právní předpis či rozhodnutí členské země.

Z iniciativy EP byly do rozsahu certifikačního rámce zahrnuty nejen výrobky a služby, ale také "procesy", ve snaze zohlednit celý životní cyklus produktů. Opatření hovoří o třech stupních bezpečnostních certifikátů, přičemž ten nejnižší by zaručoval ochranu před základními známými kybernetickými hrozbami a ten nejvyšší odolnost i vůči nejnovějším formám kybernetických útoků.