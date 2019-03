Herečka Felicity Huffmanová, známá ze seriálu Zoufalé manželky, je mezi asi čtyřicítkou osob, které mají v USA zaplatit pokutu za účast v systému podvodů, který fungoval při přijímacích zkouškách na univerzity a studentům obstarával falešná sportovní stipendia. Šlo přitom o elitní školy, jako jsou Yaleova či Stanfordova univerzita nebo Georgetownská univerzita. S odvoláním na soudní spisy o tom informoval zpravodajský server BBC. Školy se podle záznamů na protiprávním jednání nepodílely.

K obžalovaným patří z valné části majetní lidé včetně herců nebo šéfů předních společností. "Tito rodiče jsou katalogem bohatství a výsad," řekl americký advokát Andrew Lelling.

Podle spisů Felicity Huffmanová poskytla "charitativní příspěvek" 15 tisíc dolarů (341 520 tisíc korun), aby se mohla systému zúčastnit v zájmu své nejstarší dcery. Mezi obžalovanými je i herečka Lori Loughlinová, známá především z amerického sitcomu Plný dům. Ta dala za přijetí svých dvou dcer na univerzitu 500 tisíc dolarů.

Federální prokuratura v Bostonu obvinila Williama "Ricka" Singera, že údajný systém provozoval přes svou společnost Edge College & Career Network. Ten se k obvinění přiznal, a to včetně vydírání, praní špinavých peněz a bránění spravedlnosti. Muži, kterému je 58 let, hrozí až 65 let vězení a pokuty přesahující jeden milion dolarů. Souzen bude v červnu.

Dokumenty uvádějí dva typy údajných podvodů. Falšování přijímacích testů uchazečů a vytváření falešných podkladů pro získání sportovních stipendií. Někteří rodiče využili obě varianty. Celkem bylo obviněno 33 rodičů a 13 trenérů a spojenců Williama Singera.

Rodiče firmě Edge platili částky od několika tisíc až po 6,5 milionu dolarů, celkem si Singer v letech 2011 až 2018 přišel na 25 milionů dolarů.

Studenti podle vyšetřovatelů ve většině případů nevěděli, že se na školu dostali pomocí úplatků.