Washingtonský federální soud ve středu vyměřil bývalému šéfovi volebního štábu Donalda Trumpa Paulu Manafortovi trest vězení v délce šest let a jeden měsíc za spiknutí. Část výkonu trestu poběží souběžně s trestem v jiné kauze, takže ve skutečnosti si Manafort z středečního verdiktu odpyká přibližně 3,5 roku. Ve středu byl navíc lobbista obviněn z dalších činů. Velká porota v New Yorku proti němu vznesla obvinění z hypotečního podvodu a dalších trestných činů, oznámil newyorský prokurátor Cyrus Vance.

Soudkyně Amy Bermanová Jacksonová ve zdůvodnění rozsudku konstatovala, že Manafort není "ani veřejným nepřítelem číslo jedna, ani obětí".

Manafort se před vynesením rozsudku u soudu omluvil za konspirační trestné činy, z nichž ho usvědčil zvláštní vyšetřovatel FBI Robert Mueller. "Lituji, čeho jsem se dopustil, a všech aktivit, kvůli kterým tady dnes jsme," řekl Manafort.

"Říci 'lituji, že jsem se nechal chytit' není podnětné ospravedlnění pro slitování," řekla Jacksonová Manafortovi, který byl do soudní síně přivezen na kolečkovém křesle kvůli údajné dně.

Manafort byl ve středu odsouzen za spiknutí proti USA a z pokusu ovlivňovat svědky. Z činů ho usvědčil zvláštní vyšetřovatel FBI Robert Mueller, který se zabývá vlivem Ruska na prezidentské volby v roce 2016. Manafort se k nim přiznal v září na základě dohody s Muellerem.

Soudkyně řekla, že 30 měsíců (2,5 roku) z středečního trestu poběží souběžně s výkonem trestu z jiného procesu, v němž byl minulý čtvrtek odsouzen ke třem rokům a 11 měsícům vězení za daňové a bankovní podvody. Dohromady tak odsouzený stráví ve vězení 7,5 roku za činy, z nichž byl usvědčen Muellerovým týmem. Už předchozí trest byl nečekaně mírný. Hrozilo mu až 24 let za mřížemi. Dnes hrozil republikánskému politickému poradci až desetiletý trest.

Manafortův právník Kevin Downing řekl, že nebylo nutné, aby soudkyně poslala jeho mandanta do vězení. "Bylo to nepřátelské a bylo to naprosto zbytečné," poznamenal Downing.

Žádný z Manafortových dosud řešených případů nesouvisí přímo s Trumpovou prezidentskou kampaní, Mueller ale zločiny odhalil v rámci vyšetřování ruské kauzy.

Krátce po středečním rozsudku manhattanský okresní prokurátor oznámil, že proti Manafortovi byla vznesena další obvinění včetně hypotečního podvodu. Podvodným způsobem údajně získal půjčky ve výši milionů dolarů.