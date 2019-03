Americká společnost Boeing doporučila celosvětově odstavit z provozu veškerá letadla generace Boeing Max. Analytici podle televize CNN odhadují, že v případě tříměsíční výluky provozu to může firmu stát až pět miliard dolarů (113 miliard korun). O odškodné se již přihlásily aerolinky Norwegian Airlines.

Podle německého deníku Handelsblatt již některé aerolinky zvažují zrušit dosavadní objednávky. Celkem by šlo o zakázky ve výši 55 miliard dolarů (1,2 bilionu korun). O přehodnocení objednávek se hovoří ve spojitosti s indonéskými aerolinkami Lion Air či keňskými Kenya Airways, které zvažují místo Boeingů objednat nové Airbusy A320 Neo. Byznys s komerčními letadly tvoří 60 procent tržeb Boeingu (loni zhruba 101 miliard dolarů).

"Boeing má nadále plnou důvěru v bezpečnost 737 Max. Ale po konzultaci s americkým Federálním úřadem pro letectví (FAA), americkým Národním úřadem pro bezpečnost v dopravě (NTSB) a leteckými úřady a zákazníky z celého světa se Boeing rozhodl - z přemíry opatrnosti a snahy znovu přesvědčit leteckou veřejnost o bezpečnosti stroje - doporučit FAA dočasně odstavit z provozu celosvětovou letku 371 letadel 737 Max," uvedl Boeing v prohlášení.

Boeing 737 Max je čtvrtou generací úzkotrupého letounu Boeing 737 a vedle typu Max 8, který se ve službě etiopské společnosti Ethiopian Airlines v neděli zřítil, zahrnuje typy Max 7, Max 9, Max 10 a Max 200.

Po nedělní nehodě, při které zahynulo všech 157 lidí na palubě, postupně letecké společnosti i státy vyloučily stroje Max 8 i jiné typy této generace z provozu. Jako poslední tak učinily Spojené státy s Panamou.

Nucené odstavení zřejmě Boeing přijde na miliardy dolarů. Podle CNN dokáže společnost ztrátu ustát, neboť jen v loňském roce vykázala zisk 10,6 miliardy dolarů (240 miliard dolarů).

Lze očekávat, že největší podíl v nákladech na odstávku provozu bude odškodnění leteckých společností. Již ve středu se ozvaly evropské aerolinky Norwegian Airlines s tím, že účet za nemožnost provozovat svých 18 letadel 737 Max pošlou společnosti Boeing. Norwegian je největším provozovatelem Boeingu 737 Max v Evropě.

S problémy se musí vypořádat také česká společnost Smartwings. Ta má ve flotile sedm letadel Boeing 737 Max 8, které musí na linkách nahradit. To pro ni nemusí být úplně jednoduché, hlavně u letů do vzdálenějších destinací. A zvláště pokud by se doba, kdy nemohou létat, protáhla.

Smartwings hodlá na strojích typu Max 8 do budoucna stavět svůj byznys a do konce roku 2021 jich plánuje odebrat 39. Přímo v USA nyní čekají na odběr další dva stroje, které si firma chtěla převzít během března. Do začátku letní sezony, kdy na dovolenou vyrážejí miliony Čechů, pak největší provozovatel charterových letů hodlá přidat do flotily dalších devět strojů Max 8. Do konce roku jich podle původních plánů mělo létat 21.

O dění kolem Boeingu, americké průmyslové ikony (a také největšího vývozce USA), se ve Státech nyní velice zajímají i politici. Šéf Boeingu Dennis Muilenburg ujistil v telefonickém hovoru prezidenta Donalda Trumpa, že letoun 737 Max 8 je naprosto bezpečný.

Prezident Trump však s tímto tvrzením polemizoval už před tím, než Spojené státy svůj vzdušný prostor pro nové boeingy uzavřely. "Letadla se stávají čím dál složitějšími pro létání," napsal Trump v jednom ze svých tweetů. Jak dodal, v pilotní kabině nechce mít Einsteina, ale zkušené profesionály schopné rychle a snadno převzít nad letounem kontrolu.

Není to poprvé, co společnost Boeing odstavila všechny své provozované letouny z provozu. V roce 2013 stejné rozhodnutí učinila v případě strojů 787 Dreamliner. Reagovala tím na problémy s bateriemi, které se mohly vznítit. V té době bylo v provozu asi 50 těchto letadel a Boeing tvrdil, že kvůli tomu měl jen minimální škody. Zatímco společnost tehdy hledala řešení problému, další letouny nadále vyráběla.