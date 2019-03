Z jedné strany obdivovaná, z druhé obávaná. Margrethe Vestagerová je dánská eurokomisařka, která má na stole sošku ve tvaru ruky se vztyčeným prostředníčkem coby připomínku, že se nikdy nezavděčí všem. Je také vůbec první ženou, která má reálnou šanci stát se předsedkyní Evropské komise, poukázal server Bloomberg.

Kromě tvrdého postupu proti technologickým gigantům, jako jsou Facebook, Google nebo Apple, je Vestagerová známá také svým příjemným a svěžím vystupováním. Na rozdíl od německé kancléřky Angely Merkelové nebo britské premiérky Theresy Mayové volí často tenisky nebo šaty s květinovým vzorem a odmítá nosit kalhotové kostýmy. "Muži poznají, že jste žena, i když máte na sobě sako a bílou košili. Tak proč se tím zabývat? Lepší je zůstat věrný hodnotám rozmanitosti," říká.

Vestagerová, jíž se přezdívá unijní policistka nebo carevna, má na starosti ochranu hospodářské soutěže. V rozhovoru pro HN nedávno prohlásila, že je nepřípustné, aby tradiční firmy platily daně s průměrnou sazbou 23 procent, zatímco velké technologické společnosti odvádějí pouhých devět procent nebo ještě méně. Menší podniky jsou pak extrémně znevýhodněné v boji o klienty i zaměstnance. Její definicí daňového ráje je proto místo, kde všichni platí na daních férový podíl.

Komisařce vyprší mandát v květnu, kdy se konají volby do Evropského parlamentu. Prý by byla šťastná, kdyby mohla pokračovat ve své funkci, vše ale nyní závisí na libovůli dánské vlády. Jakožto členka Radikální liberální strany nemá vazby na nynější kabinet koalice Venstre (v překladu Levice), Liberální aliance a Konzervativní lidové strany. Například tamní premiér Lars Løkke Rasmussen ji podle dánského listu Altinget příliš nepodporuje právě kvůli tomu, že patří do cizí partaje. "Když se podíváte do historie, zjistíte, že existuje tradice, kdy parlamentní většina jmenuje komisaře. Nevím, jestli se Radikální liberální strana chystá stát součástí parlamentní většiny za zády vlády," prohlásil Rasmussen. Přesto si podle průzkumů dvě třetiny Dánů napříč politickým spektrem přejí, aby Vestagerová zůstala eurokomisařkou.

Další možností je, že ji politická skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE) nominuje na předsedkyni Evropského parlamentu, čímž by nahradila končícího Jeana-Clauda Junckera. ALDE chce v letošních volbách získat více křesel, než má doposud (v současnosti jich má 68 z celkového počtu 751), čehož chce docílit i spoluprací s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a jeho stranou En Marche! Ta už rozjela kampaň a plánuje oslovit všechny Evropany – ačkoliv ji mohou volit pouze Francouzi, upozorňuje server Politico.