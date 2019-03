V pátek se objevily nové informace o chování zříceného letadla Boeing 737 MAX Etiopských aerolinií. Podle informací agentury Bloomberg, s odkazem na anonymní zdroj, vyšetřovatelé nalezli kus stabilizátoru, který byl nastaven, tak aby příď letadla mířila dolů. To mělo způsobit střemhlavý let. Právě stav této součástky, společně s nově získanými satelitními daty, přesvědčil i americký Federální úřad pro letectví (FAA), že existují podobnosti s havárií z října 2018, kdy se v Indonésii zřítil letoun stejného typu společnosti Lion Air. Proto se úřad rozhodl zakázat letounu vzlétnout do vzduchu. Američané dlouho váhali se zákazem letu těchto letounů, které vyrábí tamní výrobce Boeing. Brzy po nehodě letounům zakázala létat Čína, později i Evropa.

Letoun etiopských aerolinií, který se zřítil 10. března šest minut po startu asi 50 kilometrů jihovýchodně od etiopské metropole, měl podle agentury Bloomberg problémy nedlouho po vzlétnutí. Osoba, která přezkoumala komunikaci letového provozu, deníku The New York Times (NYT) řekla, že se letoun začal zmítat chvíli po startu a házel sebou nahoru a dolů asi o stovky stop (přibližně 30 metrů). Kapitán podle NYT v panice žádal o přistání už ve třetí minutě letu. Letoun prý v tu chvíli akceleroval na nezvykle vysoké hodnoty. Veškerá komunikace s letem 302 byla přerušena asi pět minut po odletu z Addis Abeby.