Před pěti lety stál Myhajlo Batrak na hlavním náměstí v Simferopolu s ukrajinskou vlajkou přes ramena. Spolu s několika dalšími tisíci ukrajinskými aktivisty si připomínali 9. března 200 let od narození básníka Tarase Ševčenka. O poezii ale šlo až v poslední řadě. Hlavní město Krymu už několik týdnů bylo svědkem demonstrací odpůrců Majdanu, včetně různých pseudokozáků, kteří se označili za "krymskou sebeobranu". Budova parlamentu, před kterou Batrak a jeho přátelé stáli, byla již od konce února obsazena "zelenými človíčky".

"Tehdy jsme nevěděli, co nás čeká. Mysleli jsme, že to jsou takové hrátky místních elit. Že když ukážeme, že s tím nesouhlasíme, tak něco ovlivníme," vzpomíná Batrak. Stejný den ovšem jednotky "sebeobrany" unesli dva ukrajinské aktivisty Andrije Ščekuna a Anatolije Kovalského. Pokoušela se je najít po policejních stanicích dvacetiletá Oleksandra Dvorecká. "Nejdřív nás posílali od čerta k ďáblu a pak se přiznali na policejní služebně na nádraží, že je předali do rukou sebeobrany. Pro mne to byl zlom, že tě může zadržet policie a ti vás předají nelegální ozbrojené skupině, která tě veřejně označuje za nepřítele lidu. Ten večer jsem sedla na vlak do Kyjeva," vzpomíná Dvorecká.

Fotogalerie Fotogalerie Rusové obsadili Krym a odzbrojili ukrajinské vojáky