Evropská unie odmítá automaticky schválit britskou žádost o odklad brexitu. Prohlásil to Donald Tusk, který vede Evropskou radu, tedy summit lídrů členských zemí EU. Británie tak stále může z EU odejít už 29. března bez jakékoliv dohody. V tom případě by nastal tak zvaný divoký brexit, který by měl dramatické dopady na britskou ekonomiku a zasáhl by i tu evropskou.

Britská premiérka Theresa Mayová požádala unii o posun data vystoupení na konec června, protože se britští politici nedokázali domluvit na žádné variantě toho, jakým způsobem z EU odejít. Jediný ucelený plán předložila sama Mayová, ale britští poslanci ho už dvakrát zamítli. Zároveň si ale jasná většina z nich nepřeje "divoký" brexit, tedy vystoupení bez dohody, který by nejspíš měl dramatické ekonomické následky

"Krátký odklad je možný, ale pouze pod podmínkou, že Dolní sněmovna schválí dohodu s EU o brexitu," prohlásil Tusk. Pokud by dolní komora britského parlamentu Mayové smlouvu s unií opět zamítla, nastal by tedy 29. března zmiňovaný "divoký" brexit. Sama Mayová už oznámila, že chce nechat poslance o své dohodě s unií hlasovat znovu. Zatím ale v parlamentu stále nemá většinu hlasů.