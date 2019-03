Před prezidenty a premiéry 27 zemí Evropské unie stojí po žádosti šéfky britské vlády Theresy Mayové o odložení brexitu otázka, jak dlouho by měl takový odklad trvat. Novinářům to při příchodu na summit řekl předseda české vlády Andrej Babiš.

"Většina s tím (odkladem) souhlasí, ale musíme mít jistotu, že to už konečně rozsekne," poznamenal Babiš osm dní před původně předpokládaným datem britského odchodu z unie. Francouzský prezident Emmanuel Macron posléze upřesnil, že krátký odklad možný je, ale v případě delšího by musela Británie předložit jasný plán, co se bude dít.

Německá kancléřka Angela Merkelová uvedla, že všichni vrcholní politici unie jsou připraveni reagovat na britské požadavky vstřícně a mají dobrou vůli, zároveň však upozornila, že prostor pro vyjednávání je už značně omezený.

Mayová ve středu požádala o přeložení brexitu z 29. března na 30. června. Toto datum je ale kvůli konání eurovoleb na konci května pro mnohé členské státy, ale i pro právníky unijních institucí kontroverzní.

Předseda unijních schůzek Donald Tusk už ve středu potvrzení "krátkého odkladu" brexitu podmínil tím, že britská sněmovna příští týden na třetí pokus schválí od prosince dojednaný text o spořádaném odchodu Británie z EU. Pokud se smlouvu Mayové ani tentokrát prosadit nepodaří, nevyloučil Tusk svolání mimořádného summitu EU za týden.

Mayová navíc čelí problému, jejž vyvolal předseda Dolní sněmovny John Bercow oznámením, že britští poslanci nemohou hlasovat potřetí o dohodě s EU, pokud nedozná výrazných změn. Důvodem je prý několik století staré parlamentní pravidlo. Právě Bercow bude mít ohledně možného třetího hlasování o dohodě upravující okolnosti odchodu země z EU poslední slovo.

Dvakrát odmítnutá "rozvodová" dohoda Británie s Evropskou unií má příští týden dobrou šanci na schválení. V rozhovoru s televizí Sky News to řekl náměstek ministra pro brexit Kwasi Kwarteng. Pakliže by dokument poslanci opět odmítli, je ve hře i možnost zrušení brexitu, řekl šéf britské diplomacie Jeremy Hunt. Podle nejmenovaného vládního zdroje reportérky televize Sky News Beth Rigbyové by se ale premiérka Theresa Mayová v takové situaci přiklonila k brexitu bez dohody.