Američtí představitelé chystají dokument o oficiálním uznání izraelské svrchovanosti nad Golanskými výšinami. Prezident Donald Trump by jej prý měl podepsat příští týden během návštěvy izraelského premiéra Benjamina Netanjahua ve Spojených státech. Uvedla to dnes agentura Reuters s odvoláním na nejmenovaného vysokého představitele americké vlády. Trump se má s Netanjahuem setkat v pondělí.

Izrael obsadil syrské Golany za šestidenní arabsko-izraelské války v červnu 1967 a v roce 1981 je anektoval. Svět ale tuto anexi neuznává a Golany jsou v mezinárodních dokumentech označovány jako okupované území.

After 52 years it is time for the United States to fully recognize Israel’s Sovereignty over the Golan Heights, which is of critical strategic and security importance to the State of Israel and Regional Stability!