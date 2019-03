Todt Hill na ostrově Staten Island je klidnou částí New Yorku, ve které bydlí jen dobře situovaní lidé. V rezidenční čtvrti plné okázalých sídel se před pár dny odehrála scéna jako vystřižená z filmové gangsterky. Je druhá březnová středa, krátce po deváté večer a mezi domy místních boháčů pomalu projíždí modrá dodávka. V ulici Hilltop Terrace řidič najednou řadí zpátečku a záměrně nacouvává do luxusního cadillaku, který parkuje u chodníku.

Jak později ukázaly zrnité záběry z bezpečnostních kamer, hned poté z dodávky vystoupil mladík v baseballové kšiltovce a zazvonil na zvonek nejbližší vily. Z domu z červených cihel krátce nato vyšel muž ve středních letech a dal se s mladíkem do řeči. Mluvili spolu asi minutu, načež se mladík sehnul k zemi pro plechovou poznávací značku, která se při bouračce odlomila z cadillaku, a podal ji staršímu muži. Ten ji šel uložit do svého auta. V tu chvíli mladík v kšiltovce vytáhl pistoli a na staršího muže v rychlém sledu dvanáctkrát vystřelil. Když se muž po sérii zásahů sesunul k zemi, mladík nasedl do dodávky a z místa ujel.

Mužem, jenž zůstal ležet v kaluži krve, byl Francesco "Franky Boy" Cali, šéf jednoho z nejznámějších zločineckých gangů v zemi. Vraždu mafiánského bosse New York zažil naposledy před třiceti lety, Caliho smrt proto způsobila senzaci a další den ráno o ní psaly všechny noviny ve městě. Chladnokrevná exekuce zároveň Newyorčanům připomněla, že kdysi mocné gangy s italskými kořeny, jejichž vliv ve městě v posledních letech upadal, jsou pořád tady.