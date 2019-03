Zvláštní vyšetřovatel FBI Robert Mueller podle amerického ministerstva spravedlnosti nedospěl k závěru, že Trumpův volební tým a jeho poradci koordinovali svou činnost s Ruskem. Podle dalšího Muellerova závěru se Trump nedopustil zločinu, vyšetřovatel ale nevyloučil, že prezident bránil ve výkonu spravedlnosti. Vyplývá to podle agentury AP z dopisu, který v neděli právním výborům Kongresu zaslal ministr spravedlnosti a generální prokurátor William Barr.

Z dopisu, který shrnuje závěry Muellerovy zprávy, rovněž podle AP plyne, že Muellerovy důkazy nestačí k rozhodnutí o tom, zda Trump bránil výkonu spravedlnosti. Barr uvedl, že Mueller vyhodnocení Trumpovy činnosti nechal na ministerstvu spravedlnosti.

Mueller a jeho tým téměř dva roky mapovali možné spiknutí Trumpova volebního štábu s Moskvou před americkými prezidentskými volbami roku 2016. Nyní svou práci ukončili a Mueller v pátek večer předal závěry ministrovi spravedlnosti Barrovi. Ten má nyní osud informací z ostře sledovaného vyšetřování ve své moci a rozhodl o tom, v jaké formě zjištění prezentovat Kongresu.

Barr uvedl , že spolu se svým náměstkem Rodem Rosensteinem dospěl k závěru, aniž by se zabýval ústavními otázkami týkajícími se vznesení obvinění proti úřadujícímu prezidentovi.

Americký prezident Donald Trump závěry vyšetřovatele Muellera uvítal. "Žádné tajné dohody, žádné bránění výkonu spravedlnosti, absolutní a totální zproštění viny. Udržme Ameriku velikou," napsal Trump v prvním komentáři na twitteru od pátečního ukončení vyšetřování.

No Collusion, No Obstruction, Complete and Total EXONERATION. KEEP AMERICA GREAT!