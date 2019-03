Takzvaný Islámský stát (IS) přišel o poslední území svého chalífátu, když jednotky arabsko-kurdské koalice SDF dobyly obec Baghúz na východě Sýrie. Daeš (arabská zkratka pro IS), který kdysi ovládal třetinu území Iráku a Sýrie, tak sice zmizel z mapy, z povědomí lidí by ale rozhodně zmizet neměl. Tisíce jeho bojovníků se totiž nikam nevypařily, nadále zůstávají v Iráku i v Sýrii a mohou udeřit kdykoliv, informuje britská BBC.