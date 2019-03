Dolní komora britského parlamentu v pondělí v rámci procesu brexitu uštědřila vládě další porážku, když si vynutila možnost projednat ve středu nevládní, poslanecké návrhy ohledně podoby britského odchodu z Evropské unie. Hlasování o klíčovém dodatku ke svému usnesení kabinet prohrál o 27 hlasů, přičemž kvůli jeho podpoře rezignovala na své funkce trojice níže postavených členů vlády. Ministerstvo pro brexit výsledek hlasování označilo za nebezpečný precedens.

Na základě opatření předloženého velkou skupinou zákonodárců v čele s konzervativcem Oliverem Letwinem by se měly plány poslanců na vyústění brexitového procesu projednávat ve středu od 15:00 SEČ. Zástupce premiérky David Lidington před večerním hlasováním slíbil, že středeční "sondovací" hlasování vláda umožní, ačkoli schváleným dodatkem se řídit nemusí. Bude tak nejspíše porušen princip fungování Dolní sněmovny dodržovaný od začátku 20. století, podle kterého má právo určovat agendu britského parlamentu a předkládat návrhy pouze exekutiva.

O kolika variantách se bude ve středu hlasovat ani jakým způsobem, zatím není jasné. Rovněž není zaručeno, že se vláda v případě nalezení většinové podpory pro určitý návrh vůli sněmovny podřídí. Premiérka Theresa Mayová odpoledne před poslanci naznačila, že přání uspořádat další referendum o brexitu nebo zachovat členství Británie v bezcelní zóně EU by odmítla realizovat.

Předsedkyně vlády přiznala, že brexitová dohoda vyjednaná vládou v Bruselu stále nemá dostatečnou podporu a třetí hlasování o dokumentu se tak neuskuteční v úterý, jak někteří čekali. Mayová ale chce pokračovat v prosazování dvakrát odmítnuté dohody a jakýkoli záložní plán nenastínila.

Lídr opozičních labouristů Jeremy Corbyn premiérku opět kritizoval v souvislosti s hrozbou brexitu bez dohody, který by podle něj byl pro zemi katastrofální. Mayová ale prohlásila, že Británie bez dohody z unie neodejde, pokud tuto cestu neodhlasují poslanci.

Vláda se přesto postavila proti druhému návrhu, o kterém v pondělí Dolní sněmovna hlasovala a který měl umožnit hlasování o dalším odkladu brexitu v případě, že by Británii dělilo jen několik dní od chaotického odchodu z EU bez platné dohody s Bruselem o podmínkách tohoto kroku. Dodatek labouristické poslankyně Margaret Beckettové nakonec neuspěl rozdílem tří hlasů.

Za situace, kdy Dolní sněmovna stále neschválila brexitovou dohodu prosazovanou Mayovou, platí nadále britský zákon, podle něhož země opouští Evropskou unii již tento pátek 29. března. Britský tisk spekuluje, že poslanci patrně ve středu či ve čtvrtek příslušnou pasáž loni schváleného zákona zruší.

Sedmadvacet členských zemí Evropské unie se minulý týden dohodlo na možnosti odložit brexit na 12. dubna. Pokud by ovšem tento týden britský parlament na třetí pokus brexitovou dohodu schválil, přistoupil by zbytek EU na odklad vlastního brexitu do 22. května, aby měli Britové dost času provést příslušné právní změny.

Evropská komise v pondělí ovšem zveřejnila tiskovou zprávu, podle které brexit k 12. dubnu bez jakékoli dohody je "čím dál pravděpodobnější" a unie je na takovou variantu připravena.