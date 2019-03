Státy Evropské unie by měly řádně zabezpečit své telekomunikační sítě před možným ohrožením ze strany Číny, vyzvala Evropská komise. Brusel představil doporučení týkající se minimálních bezpečnostních standardů, které by měly země unie zajistit. Text výslovně Čínu nebo čínské firmy nezmiňuje. V praxi je ale jasné, že za případnou hrozbu je považována právě ona. „Bez vyslovení toho slova jde o Čínu,“ potvrdil HN zdroj z Bruselu, který se tématem zabývá.

Doporučení Evropské komise se týkají chystané výstavby superrychlých mobilních sítí 5G. Spojené státy varují před tím, aby země EU přidělily tyto zakázky čínským firmám. Podle Američanů mohou čínské společnosti fungovat jako špionážní nástroj své vlády. Sítě typu 5G by měly do budoucna umožnit rozsáhlé propojení a sdílení dat v řadě oblastí, včetně těch citlivých, jako je energetika či bankovnictví. Jejich případné zneužití by mohlo vést například i ke zmanipulování výsledků voleb.