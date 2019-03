Britský vědec David Nutt strávil posledních deset let svého života honbou za "dokonalým alkoholem". Vyvíjí syntetickou látku, která by si zachovávala účinky alkoholu na náladu člověka bez zdravotních rizik a bolestivých kocovin. O vývoji produktu zvaném Alcarelle informoval server The Guardian. Nuttova práce se dle jeho vlastních slov pomalu blíží do finále a výsledný produkt by do pěti let mohl přijít na trh.

Před třemi lety proto Nutt založil startup Alcarelle a v listopadu 2018 se svým obchodním partnerem Davidem Orrenem zahájili počáteční financování s cílem vybrat od investorů 20 milionů liber (600 milionů korun). "Celé odvětví ví, že alkohol je toxická látka," říká. "Kdyby byl objeven dnes, jako potravina by nikdy neprošel. Bezpečný limit pro konzumaci alkoholu, pokud bychom na něj uplatnili potravinová kritéria, by byl jedna sklenice vína za rok," dodává.