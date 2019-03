Právnička a aktivistka Zuzana Čaputová se stane novou slovenskou prezidentkou. Ve druhém kole přímých voleb získala 58,4 procenta hlasů. Její soupeř Maroš Šefčovič dostal 41,6 procenta hlasů při volební účasti 41,8 procenta.

"Těší mě nejen vítězství, ale především to, že se událo způsobem, o kterém jsme mnozí pochybovali, že může fungovat, že se dá jít do politického zápasu s vlastním názorem, že se dá nepodlehnout populismu, že se dá říkat pravda, že se dá získat důvěra i bez agresivního slovníku a podpásových osobních útoků," řekla Čaputová v projevu na závěr volebního večera, když bylo jasné, že vyhrála. "Myslela jsem si, že čísla budou blíž sobě, jsem velmi mile potěšená. Je to samozřejmě velmi silný mandát."

Nešlo o fráze. Způsob vedení její kampaně byl opravdu velmi odlišný od tradičního vedení politického boje na Slovensku a v celé střední Evropě. V atmosféře, která ve velké části slovenské společnosti panuje po loňské vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně Martiny Kušnírové, mnoho slovenských voličů hledalo jiný než konfrontační způsob politiky.