Michal Šimečka je místopředsedou nové strany Progresivní Slovensko, kde svoji politickou kariéru před rokem začala Zuzana Čaputová. Ta vyhrála prezidentské volby a v polovině června usedne do úřadu. Šimečka v květnu povede společnou kandidátu Progresivního Slovenska a další nové strany Spolu do voleb do Evropského parlamentu. Uprostřed volební noci ve volebním štábu Zuzany Čaputové poskytl HN rozhovor o tom, co její vítězství znamená pro jeho novou politickou stranu.

Jaké je vaše vysvětlení toho, že se Zuzaně Čaputové podařilo vyhrát?

Čaputová vyhrála díky jinému stylu politiky, který se líbí hlavně mladým. Na rozdíl od Kisky už není ”jen” antiFicem Čtěte zde

Nejsilnější zpráva je, že slovenští voliči chtějí změnu, a nejen formální, ale i stylu, jakým se na Slovensku dělá politika. V tomto je Zuzana Čaputová jedinečná, protože dokáže komunikovat jednak hodnotové postoje způsobem, který je autentický, mluvit k lidem úplně jinak, než je běžné. Tohle volání po změně stylu politiky je tím hlavním vysvětlením.

Jak její vítězství ovlivní volby do Evropského parlamentu, kde jste lídrem společné kandidátky, a pak volby do slovenského parlamentu, které mají být nejpozději za rok?

To se těžko hodnotí a těžko kvantifikuje. Progresivní Slovensko uzavřelo koalici se stranou Spolu a měli jsme dobrá procenta už před prezidentskými volbami, zhruba kolem deseti procent. Bude to samozřejmě pro celou koalici povzbuzením. Je to povzbuzením proto, že v době ukřičeného populismu a protievropských nálad se dá zvítězit i s normální, slušnou a proevropskou politikou.

To je obrovské povzbuzení pro nás do evropských voleb, kde máme třináct špičkových kvalitních lidí a díváme se na eurovolby jako na další milník na cestě té změny. Ten příběh je širší, zahrnuje i komunální volby minulý rok, vítězství Matúše Valla v Bratislavě a některých dalších starostů, dnes vítězství Zuzany Čaputové.