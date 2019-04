Facebook plánuje vyvinout novou sekci věnovanou kvalitnímu a věrohodnému zpravodajství. Oznámil to v pondělí zakladatel a výkonný ředitel sociální sítě Mark Zuckerberg. Podle informací serveru CNN by Facebook mohl novou funkci přidat do konce tohoto roku.

Zpravodajská sekce by měla vzniknout po vzoru již existujícího oddílu Watch, který sdružuje relevantní videa nahraná tvůrci a vydavateli. Bude oddělená od informačního kanálu news feed, na němž neproběhnou žádné změny. Bude tak nadále možné sdílet zpravodajské články jako dříve.

Nové plány Facebook oznámil bezprostředně poté, co Evropský parlament schválil směrnici regulující užívání děl na internetu, která má přinutit velké technologické firmy jako Google nebo právě Facebook platit za sdílení autorského obsahu, především zpravodajství.

Státy Evropské unie mají nyní dva roky na to, aby tuto směrnici převedly do svého práva. Kritici nové normy se obávají, že přinese cenzuru internetu.