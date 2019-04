Vítězka sobotních prezidentských voleb Zuzana Čaputová v rozhovoru pro deník SME hovoří o tom, jak vyrůstala, i o tom, jak vnímá reakce na svojí výhru a případnou spolupráci se stranou Smer Roberta Fica nebo s extremistickou ĽSNS. Rozhovor přinášíme v plném znění.

Andrej Kiska říkal, že si zpočátku nedokázal uvědomit, že se stal prezidentem, a po všem tom stresu a antikampaních mu to začínalo docházet až s postupem času. Jak jste na tom vy?

Velmi podobně. Do poslední chvíle jsem byla soustředěna na to, že jsem v procesu. Snažila jsem se lidem vysvětlovat antikampaň, být srozumitelná. V sobotu jsem si uvědomila, že teď už je to v rukou lidí, a velmi jsem si přála, abych to už měla za sebou. Přirovnala bych to k čekání na verdikt.

Bez ohledu na to, jestli vás odsoudí a nebo osvobodí, už ten verdikt chcete slyšet. Musím přiznat, že je to velmi zvláštní pocit. Ještě si zvykám na kombinaci prezidentského postu a mého jména, když ji slyším v médiích.

Jak si zvykáte na to, že vás neustále doprovází státní ochranka?

Poslední měsíc kampaně jsem měla soukromou ochranku, to byl takový menší trénink. Velmi ráda řídím, to mi trochu chybí. Ale ochranku beru jako fakt, který k tomu patří. Výhodou je, že nemusím hledat místo na parkování a že se za jízdy mohu věnovat například přípravě.

Jak vnímají všechny ty změny vaše dcery?

Mladší dcera byla od začátku mojí velkou fanynkou, starší si trochu víc chránila soukromí, ale čím víc se blížily volby, tím více říkala, že by jí bylo líto, kdybych nevyhrála. Postupně si zvykají i na fotoaparáty.

Když mě vidí doma pobíhat v neformálním oblečení a jsem pro ně mamka a kamarádka, je pro ně kombinace mého jména a funkce ještě zvláštnější představa. Je to pro ně téměř vtipné.