Světová ekonomika se s vysokou pravděpodobností propadne do recese, pokud Spojené státy a Čína během tří měsíců nedosáhnou obchodní dohody. V Evropské unii a Británii by navíc mohl hospodářskou recesi vyvolat brexit bez dohody. Uvedl to podle serveru CNBC hlavní ekonom společnosti Moody's Analytics Mark Zandi.

Mezi Spojenými státy a Čínou v loňském roce vypukla obchodní válka, v jejímž rámci na sebe tyto dvě země vzájemně uvalovaly nová cla. V současnosti se Washington a Peking snaží sjednat obchodní dohodu, která by vzájemné spory ukončila. Tento týden by se zástupci obou zemí měli setkat ve Washingtonu.

"Podnikatelská nálada po celém světě je mimořádně křehká," uvedl Zandi. "Domnívám se, že je to způsobeno touto obchodní válkou. A pokud nebude během příštích tří měsíců urovnána, považuji globální recesi za vysoce pravděpodobnou," dodal.

Pokud by obchodní rozhovory mezi USA a Čínou skončily bez dohody, mohla by se podle Zandiho podnikatelská nálada ještě zhoršit a firmy by mohly omezit přijímání nových zaměstnanců. To by pak vedlo k růstu nezaměstnanosti a k poklesu důvěry spotřebitelů v ekonomiku.

"Rozdíl mezi rostoucí ekonomikou a ekonomikou v recesi je prostě důvěra - důvěra, že ekonomika bude v pořádku. A pokud důvěra zmizí, žádná centrální banka to nezvrátí," uvedl Zandi.

Mezi rizika, kterým světová ekonomika čelí, patří podle Zandiho rovněž možnost, že Británie opustí Evropskou unii bez dohody. "(V případě brexitu bez dohody) určitě budou britská ekonomika a ekonomika EU v recesi. A domnívám se, že zbytek světové ekonomiky tomu nebude příliš vzdálený," uvedl Zandi.

Frederic Neumann z banky HSBC podle CNBC upozornil, že známky slabšího růstu některých velkých evropských ekonomik již nyní ohrožují hospodářský vývoj po celém světě. Dodal, že pokud by brexit uvrhl Evropu do recese, mělo by to značné negativní dopady na rozvíjející se ekonomiky, a to zejména v Asii.