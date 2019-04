Britská Dolní sněmovna nebude v pondělí znovu hlasovat o různých variantách postupu v otázce plánovaného odchodu Británie z Evropské unie. Pro návrh, který požadoval, aby poslanci opět převzali kontrolu nad programem sněmovny, se ve středu vyslovilo 310 poslanců, proti se jich postavil úplně stejný počet. Předseda sněmovny John Bercow remízu rozhodl v neprospěch návrhu.

Poprvé poslanci britské sněmovny zbavili vládu moci nad programem dolní komory minulou středu a proces pokračoval v pondělí. Minulý týden poslanci hlasovali o osmi různých alternativních plánech týkajících se brexitu, v pondělí hlasovali o čtyřech. V obou případech ale zákonodárci všechny návrhy odmítli.

Další kolo hledání parlamentní většiny pro brexit si chtěl předkladatel středečního návrhu, labourista Hilary Benn, vynutit na příští pondělí. Vzhledem k rovnosti hlasů měl nakonec rozhodující slovo předseda sněmovny Bercow, který návrh odmítl. Podle samotného Bercowa předseda sněmovny naposledy remízu rozhodoval svým hlasem v roce 1993. Tehdy poslanci hlasovali nerozhodně po debatě o takzvané maastrichtské smlouvě, která založila Evropskou unii.

Zpravodajská stanice BBC upozornila, že by poslanci v pondělí ale nakonec přece jen o různých variantách kolem brexitu mohli hlasovat. Je totiž možné, že jim různé návrhy na další postup předloží sama vláda. "Rozdíl by byl v tom, že by vláda měla kontrolu nad tím, o čem poslanci hlasují," uvedla politická redaktorka BBC Vicki Youngová.