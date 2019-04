Plénum europarlamentu ve čtvrtek potvrdilo kompromisní podobu takzvaného silničního balíčku, který upravuje podobu kamionové dopravy v Evropě. Česká europoslankyně Martina Dlabajová výsledek považuje za vítězství pro české dopravce a řidiče kamionů. "Kompromis respektuje specifičnost odvětví dopravy a zároveň zajišťuje vyváženost mezi ochranou řidičů a zachováním volného pohybu služeb v EU," řekla europoslankyně, která se problematikou kamionové dopravy zabývá dlouhodobě.

Hlasování o silničním balíčku bylo na čtvrteční plenární jednání do Bruselu přeloženo z minulé schůze europarlamentu ve Štrasburku. Tehdy se totiž sešlo okolo 1600 pozměňovacích návrhů.

Pravidla o vysílání pracovníků do jiné země EU obecně počítají s tím, že za stejnou práci by na stejném místě lidé měli dostávat srovnatelný plat, ať už je jejich zaměstnavatel odkudkoliv. Silniční doprava byla tehdy po tlaku zástupců zemí ze středu a východu EU vyňata s tím, že vzhledem k její specifičnosti jsou třeba zvláštní pravidla - jejichž kompromisní podobu nyní europoslanci odsouhlasili.

Podle návrhu, který prošel těsnou většinou 15 hlasů, nebudou muset kamionoví dopravci ve většině případů počítat svým řidičům čas, který strávili za hranicemi. Minimální mzdu dané země nebudou muset firmy vyplácet v případě, že se jedná o exportní a importní přepravu. Jde tedy o případy, kdy řidič jede s nákladem například z Česka do Německa a zpět. "Jedná se o kompromis, se kterým můžeme žít a jsme rádi, že hlasování takto dopadlo," říká generální tajemník sdružení ČESMAD Bohemia Vojtěch Hromíř.

Dopravci nebudou muset řidičům kamionů upravovat mzdy v případě, že budou některou ze zemí EU pouze projíždět. Jinak tomu bude v případech, že některá ze společností vykonává vnitrostátní dopravu na dlouhodobě území jiného státu - například pokud by český dopravce vozil zboží pouze v Německu, musel by svým řidičům vyplácet alespoň tamní minimální mzdu.

Zpravodajka návrhu, finská europoslankyně Merja Kyllönenová, na čtvrteční tiskové konferenci uvedla, že schválený návrh znemožňuje nekončící "nomádské cesty" kamionů z jednoho státu po jiných zemích EU. "Řidiči budou moci také trávit čas s rodinami, ne jen dlouhé a dlouhé měsíce za velmi nízké platy jezdit po Evropě," uvedla. Pravidla tak předpokládají návraty řidičů do domovské země nejméně jednou za čtyři týdny, víkendové pauzy musí řidiči trávit mimo vozidlo.

Podle nových pravidel bude řidič kamionu mít možnost vzít na své cestě z domovské země do jiné maximálně dvě zakázky, aniž by mu musel zaměstnavatel zvyšovat mzdu. "Pokud tak třeba pojede do Španělska, kde vyloží zboží, může vzít na cestě zpět do Česka zakázku na dovoz zboží do Francie či jiného státu," udává příklad Hromíř.

Řidič sice může vzít více než dvě zmíněné zakázky, v takovém případě mu ale dopravce již musí upravit mzdu podle pravidel dané země. Pokud řidič pojede přes více státu, bude zaměstnavatel muset propočítat, kolik času strávil v jednotlivých zemích a podle toho pak vypočítat finální částku. Řidičova mzda nesmí klesnout pod hranici minimální mzdy dané země.

Mezi změnami je také zavedení digitálních tachografů schopných registrovat přejezdy hranic či nová pravidla a třídenní limit pro takzvanou kabotáž. Dopravní firmy budou také muset skutečně operovat tam, kde mají sídlo, evropské normy budou muset splňovat i lehčí vozidla, která jsou stále častěji v nákladní dopravě využívána.

Podle komisařky pro dopravu Violety Bulcové jsou reformy v této oblasti důležité a jejich cílem je snížení administrativní zátěže, zlepšení pracovních podmínek a nastavení rovných pravidel pro všechny automobilové dopravce. "Zajistí také účinnější logistické sítě, a tedy podpoří ekonomiku," dodala v prohlášení komisařka.

Po čtvrtečním hlasování mohou začít trojstranná jednání s členskými státy a Evropskou komisí. Vzhledem k blížícímu se konci funkčního období stávajícího europarlamentu by ale tyto rozhovory měly odstartovat zřejmě až v říjnu.

Nová pravidla se nejvíce dotknou řidičů z Východu, kteří i několik měsíců jezdí po Evropě za nízké platy. Právě na levné dopravce z Východu si dlouhodobě stěžují země jako Německo, Belgie či Francie. Českých dopravců se navrhované změny dotknou minimálně.

Je to tam! Po letech práce na pravidlech pro mezinárodní silniční dopravu se dnes v EP podařilo přijmout vyvážený kompromis, se kterým může ČR i naši dopravci souhlasit. Uchránili jsme dopravu od protekcionismu a je to pro mne velké vítězství! #mobilitypackage @CESMADBOHEMIA pic.twitter.com/j25boh1Ktu — Martina Dlabajova (@Mdlabajova) April 4, 2019