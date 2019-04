Zakladatel serveru WikiLeaks Julian Assange bude vyhnán z azylu na ekvádorském velvyslanectví v Londýně během několika dnů či hodin, uvedl na Twitteru WikiLeaks s odvoláním na nejmenovaný vysoce postavený ekvádorský zdroj. Ekvádor se na tom podle něj už dohodl s Británií. Ekvádorské ministerstvo zahraničí ale informaci označilo za spekulace a odmítlo ji blíže komentovat.

BREAKING: A high level source within the Ecuadorian state has told @WikiLeaks that Julian Assange will be expelled within "hours to days" using the #INAPapers offshore scandal as a pretext--and that it already has an agreement with the UK for his arrest.https://t.co/adnJph79wq