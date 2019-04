Na evropských silnicích loni zemřelo celkem 25 100 lidí, což oproti roku 2010 představuje pokles smrtelných zranění při dopravních nehodách o téměř čtvrtinu a oproti roku 2017 snížení o jedno procento. Uvedla to Evropská komise (EK) ve své zprávě o silniční bezpečnosti. Nejbezpečnější provoz je podle ní v Británii, nejnebezpečnější jsou naopak silnice v Rumunsku. Česko je v žebříčku 28 zemí jednadvacáté.

"Průměr 49 smrtí na milion obyvatel potvrzuje, že evropské silnice jsou zdaleka nejbezpečnější na světě. Ukázalo se ale zároveň, že se nám nedaří dosáhnout cíle snížit počet úmrtí na silnicích do roku 2020 o polovinu," uvedla EK v prohlášení.

Nejlépe si podle EK v roce 2018 vedlo Spojené království, kde na milion obyvatel zahynulo při nehodách 28 lidí. Česko, kde množství nehod vzrostlo meziročně o 14 procent, s počtem 62 mrtvých na milion obyvatel obsadilo 21. příčku. V roce 2017 dosáhl tento údaj v ČR hodnoty 55 úmrtí na milion obyvatel. Žebříček uzavírá Rumunsko s 96 oběťmi na milion obyvatel.

Nejbezpečnější silnice jsou kromě Británie v Dánsku (30 obětí na milion obyvatel), Irsku (31 úmrtí na milion obyvatel) a Švédsku (32 smrtí na milion obyvatel). Nejnebezpečnější kromě Rumunska je naproti tomu provoz v Bulharsku (88 smrtí na milion obyvatel), Lotyšsku (78 úmrtí na milion obyvatel) a Chorvatsku (77 obětí na milion obyvatel).

Nejvyššího poklesu úmrtí při nehodách v porovnání s unijním průměrem dosáhli podle předběžných údajů meziročně ve Slovinsku (minus 13 procent), Litvě (minus 11 procent), Bulharsku (minus devět procent), Slovensku a Kypru (shodně minus osm procent).

Naproti tomu největší nárůst byl zaznamenán v Lucembursku (plus 44 procent), v Estonsku (plus 40 procent) a ve Švédsku (plus 28 procent).

Úmrtí na silnicích v Evropě v roce 2018

(počet obětí na milion obyvatel)

Úmrtí na silnicích na milion obyvatel Předběžná statistika jednotlivých zemí za rok 2018 (1) 2010 2017 2018 2017-2018 2010-2018 Belgie 77 54 52 -4% -30% Bulharsko 105 96 88 -9% -20% Česko 77 55 62 14% -18% Dánsko 46 30 30 0% -31% Německo 45 39 39 3% -10% Estonsko 59 36 51 40% -15% Irsko 47 33 31 -5% -30% Řecko 113 68 64 -6% -45% Španělsko 53 39 39 -1% -27% Francie 64 51 48 -5% -18% Chorvatsko 99 80 77 -4% -26% Itálie 70 56 55 -2% -20% Kypr 73 62 57 -8% -18% Lotyšsko 103 70 78 10% -31% Litva 95 67 61 -11% -43% Lucembursko 64 42 60 44% 13% Maďarsko 74 64 64 1% -15% Malta 31 41 38 -5% 38% Nizozemsko (2) 32 31 - - - Rakousko 66 47 45 -3% -28% Polsko 103 75 76 2% -36% Portugalsko 80 58 59 1% -35% Rumunsko 117 99 96 -4% -21% Slovinsko 67 50 44 -13% -34% Slovensko 65 51 46 -8% -28% Finsko 51 43 43 -1% -13% Švédsko 28 25 32 28% 22% Velká Británie (3) 30 28 28 -2% -4% EU 28 63 49 49 -1% -21%

Zdroj: Evropská komise

(1) Uvedená data jsou pouze předběžná závěrečných dat jednotlivých zemí se mohou lišit.

(2) Nizozemsko nezveřejnilo předběžná data pro rok 2018.

(3) Čísla pro Velkou Británii jsou odhadem založeným na datech z června 2018.