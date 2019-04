Britská premiérka Theresa Mayová v dopise předsedovi Evropské rady Donaldu Tuskovi žádá o odklad brexitu do 30. června. Británie se podle ní připraví na účast v květnových volbách do Evropského parlamentu. Tuto podmínku až dosud Mayová odmítala a část její vlády kvůli ní hrozila rezignací. Dopis britská vláda zveřejnila poté, co britská média informovala, že předseda Evropské rady Donald Tusk plánuje Británii nabídnout flexibilní dvanáctiměsíční odklad termínu odchodu z EU.

Brexit Velká Británie měla podle původního plánu opustit Evropskou unii 29. března. Současné datum odchodu je 12. dubna. Podle informací britských médií chce předseda Evropské rady Doland Tusk Británii nabídnout flexibilní roční odklad. Britská premiérka Theresa Mayová v pátek v dopise Tuskovi požádala o odklad do 30. června. O případném posunutí termínu brexitu budou Tusk a lídři unijních zemí rozhodovat na bruselském summitu 10. dubna.

O případném posunutí termínu brexitu budou Tusk a lídři unijních zemí rozhodovat na bruselském summitu příští středu.

Premiérka šéfovi unijních summitů píše, že její vláda bude usilovat o to, aby britský parlament schválil brexitovou dohodu do 23. května, kdy evropské volby začínají, a aby tedy země mohla opustit EU před těmito volbami. Uznává však, že pokud bude Británie ještě po 23. květnu členským státem unie, voleb se zúčastní.

"Vláda proto podniká zákonné a zodpovědné přípravy na tuto krajní variantu, mezi nimiž je i nařízení stanovující datum voleb," uvádí Mayová.

Britští vládní konzervativci v současnosti vyjednávají s opozičními labouristy o možném kompromisu, který by umožnil schválení brexitové dohody v Dolní sněmovně. Pokud nenajdou shodu, hodlá premiérka parlamentu předložit sérii variant další brexitové strategie a poté se řídit vůlí poslanců.

Tusk nabídne roční odklad

Tuskův plán by Londýnu umožnil odejít dříve, pokud by britský parlament schválil dohodu o brexitu, kterou Dolní sněmovna již třikrát odmítla. Podmínkou ročního odkladu je, aby se Británie účastnila květnových evropských voleb. Příští týden by Tuskův návrh museli schválit zástupci členských zemí EU na summitu věnovaném právě brexitu.

"Jediným smysluplným východiskem je dlouhý, ale flexibilní odklad," řekl podle zdroje listu The Guardian ve čtvrtek Tusk svým spolupracovníkům v Bruselu. Svůj plán označil spojením anglických slov pro flexibilní odklad za "flextension".

Podle současného harmonogramu má Británie opustit Evropskou unii 12. dubna, ovšem britští poslanci stále nepřijali dohodu s Bruselem upravující podmínky brexitu. Unijní představitelé varují, že hrozba problematického odchodu bez dohody je proto stále pravděpodobnější.

Pružný odklad by podle agentury Reuters dával Londýnu možnost odejít z evropského bloku ve chvíli, kdy Británie schválí připravenou brexitovou dohodu. Pokud by se to ani v delším časovém horizontu nepovedlo, Britové by díky novému plánu měli dostatek času na promyšlení další strategie včetně vypsání nových voleb, o nichž se v Británii stále častěji hovoří.

Britský generální prokurátor Geoffrey Cox řekl stanici BBC, že pokud probíhající rozhovory mezi konzervativci a labouristy selžou, nastane pravděpodobně varianta s delším odkladem brexitu.