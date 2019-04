Letadla 737 MAX amerického výrobce Boeing se zřejmě v brzké době do vzduchu nevrátí. Největší americké aerolinky American Airlines v neděli až do 5. června prodloužily dobu, po kterou jsou nucené zrušit 90 letů denně kvůli odstaveným strojům firmy Boeing uvedeného typu. Provoz Boeingů 737 MAX byl omezen i v dalších částech světa včetně Evropy, a to kvůli jejich nedávným haváriím.

Původně American Airlines oznámily, že lety ruší do 24. dubna. Prodloužení termínu je signálem, že návrat těchto letounů do vzduchu se brzy neuskuteční. V pátek Boeing oznámil, že plánuje snížit výrobu letadel 737 měsíčně o téměř 20 procent, napsala agentura Reuters.

Provoz letadel 737 MAX je nyní zastaven kvůli dvěma tragickým nehodám tohoto stroje, v Indonésii a v Etiopii. Firma pozastavila také dodávky zákazníkům. Nyní se snaží zlepšit software, aby zajistila, že se podobné nehody nebudou opakovat. Etiopští vyšetřovatelé označují za jeden z faktorů březnové tragédie softwarový problém stabilizačního systému MCAS.

Boeing 737 MAX 8 společnosti Ethiopian Airlines se 10. března zřítil krátce po startu z etiopské Addis Abeby. Na palubě bylo 157 lidí, nikdo nehodu nepřežil. Stejný stroj měl nehodu už loni v říjnu, kdy letadlo nízkonákladové společnosti Lion Air se 181 pasažéry a osmi členy posádky na palubě havarovalo krátce po startu z letiště v Jakartě. Ani tehdy nikdo neštěstí nepřežil.