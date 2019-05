Americké tajné služby odtajnily fotografii zachycující íránské rakety nakládané na člun v Perském zálivu. Podle listu The New York Times (NYT) byly právě takové snímky zdrojem informací o zvyšující se íránské hrozbě.

Stanice CNN nedávno informovala, že americké tajné služby upozornily na to, že Íránci přesunují balistické rakety krátkého doletu na čluny v Perském zálivu. To bylo rozhodující pro to, že USA nechaly přesunout do oblasti letadlovou loď a bombardéry B-52, sdělilo několik zdrojů stanici CNN. Bílý dům začal hovořit o zvyšující se hrozbě ze strany Íránu, napsal newyorský list. Dva z jeho zdrojů sdělily, že odtajněná fotografie nestačí k tomu, aby zdůvodnila tvrzení o íránské hrozbě. Podle CNN ji Pentagon nezveřejnil.

Zdroje listu také tvrdí, že existují další tajně pořízené snímky, které zachycují členy íránských revolučních gard, tedy skupiny, kterou americká administrativa zařadila mezi teroristické, nakládat rakety na čluny v několika íránských přístavech. Zveřejnění těchto snímků podle zdrojů ohrozí jejich pořizovatele i metody, díky nimž byly získány.

NYT také napsal, že snímky vyvolaly bouřlivou debatu mezi Bílým domem, Pentagonem, Ústřední zpravodajskou službou a spojenci USA o závažnosti íránské hrozby. Prezidentův bezpečnostní poradce John Bolton a ministr zahraničí Mike Pompeo se podle listu domnívají, že fotografie dokládají, že Íránci se připravují útočit na americké vojáky.

Další členové administrativy a Kongresu stejně jako spojenci USA si naopak myslí, že jde spíš o přípravu Íránu na obranu v případě ohrožení ze strany USA.

List The Washington Post napsal, že prezidentovi Donaldu Trumpovi se nelíbí, že jej poradci jako Bolton tlačí k válce, která má vyvolat změnu režimu v Íránu. Mluvčí Národní bezpečnostní rady Garrett Marquis řekl, že článek The Washington Postu není přesný. Také Trump popřel neshody v administrativě kvůli Íránu. "Vyjadřují se různé názory a konečné rozhodnutí je na mně," sdělil v jednom svém tweetu.

....Different opinions are expressed and I make a decisive and final decision - it is a very simple process. All sides, views, and policies are covered. I’m sure that Iran will want to talk soon.